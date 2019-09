Lautaro Botana es uno de esos. Él, un hincha común y corriente, se trasladaba al Monumental cuando la Policía de la Ciudad lo sancionó y le secuestro una remera blanca con la cara de Darío Benedetto -exdelantero del Xeneize-. Tras esto, habló con POPULAR e hizo su descargo, donde se defendió de las acusaciones de "incitación a la violencia" y repudió la actitud de las fuerzas de seguridad de "criminalizar la pasión".

Él estaba yendo el domingo al Monumental como habitualmente lo hace. Estaba vestido con la camiseta de River y tenía, atada a la cintura, una remera de blanca con la imagen de Benedetto sacando la lengua luego de convertir el primer gol en la recordada superfinal de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

"Pasé todos los controles, mostrando el DNI y el abono como siempre y, en los últimos metros, cuando estaba por pasar los molinetes, había una cámara de TV, estaba lleno de hinchas, en lo que es la típica previa del partido, mostré la remera y me agarró un policía, que me decía que no podía tener eso y que me quería hacer un acta contravencional por incitar a la violencia", dijo Botana a este medio.

La Policía de la Ciudad lo retuvo y lo llevó a la entrada del museo riverplatense, en donde se ubicaba la organización del operativo de seguridad. Allí Botana vio como les hacían actas contravencionales a otros hinchas y, luego de secuestrarle la camiseta, le labraron la infracción.

"Me pusieron lo de provocar a la parcialidad contraria cuando no hay visitantes y, ante mis preguntas sobre esto, no me sabían responder. Y al mismo tiempo que yo estaba, a un hombre de unos 50 años con dos hijos, que tenían una bandera roja y blanca con, como único texto, la frase "9 de diciembre de 2018", la fecha del partido en Madrid, también le hicieron contravención", contó con bronca.

"Obviamente también en ese lugar le hacían a gente que vendía entradas falsas o que trataban de entrar con bengalas, que es lo lógico y lo que corresponde", dijo Botana. Sin embargo, repudió el accionar contra personas que, mas allá de la mera "cargada", fueron al estadio sin actitud violenta, sino simplemente a disfrutar un partido de fútbol. "A los hinchas normales no se les permite disfrutar y tienen que pasar por estas cosas. No es incitación a la violencia, es folklore", dijo.

Además, él aseguró que "no cree que esto se repita en la Bombonera", pensando en lo que serán los duelos por la Copa Libertadores, aunque manifiesta que "estaría bien que así fuese".

Según Botana: "había una bajada de línea después de todo lo que pasó en noviembre con la final, que se terminó jugando en Madrid. Todo pensado para perjudicar a los hinchas de River. Un operativo demasiado grande para lo que fue. Creo que fue adrede, nunca vi en otras canchas que ocurriese lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo no estoy en contra de las cargadas, si en la cancha de Boca va alguien con el fantasma de la B, está bien. Creo que es parte del folklore", exclamó.

"Procedimiento tradicional"

Un vocero oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a POPULAR que "es un procedimiento tradicional, que se realiza en todas las canchas", que "ya se había hecho varias veces en la Bombonera".

La fuente también aclaró que en estos eventos se actúa "de la misma forma que se hace con los trapitos, pese a que los causales son diferentes al de estos casos"; donde se les podría llegar a aplicar sanciones de imposibilidad por un determinado periodo de tiempo para ingresar a estadios y eventos deportivos y quedar en el registro de Tribuna Segura, aunque de eso ya depende el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Pese a que se trate de un procedimiento habitual como aseguran desde las fuerzas de seguridad, parece insólito que se acuse de "incitación a la violencia" a una persona que, únicamente, tiene una bandera con una fecha conmemorativa, una camiseta con la imagen de un jugador o una sábana con una letra pintada en el medio. Sea del club que sea.

En un contexto en el que, muchas veces, la violencia prima en las canchas del fútbol argentino por algunos delincuentes, siempre presentes y merodeando, pareciese que se quiere poner al hincha tradicional en el lugar de los culpables de la violencia. Hay intolerancias que no se pueden tolerar, la pasión y el folklore no son algunas de ellas.

