TevezNo, la campaña de hinchas de Independiente en contra del nuevo DT

La principal negativa de los simpatizantes con Tevez tiene que ver con lo vinculado que está Tevez con Boca Juniors y su escasa experiencia como director técnico.

"No a la llegada de Tevez. Escuchen al hincha. La gente de Independiente está agotada de las malas desiciones que se vienen tomando desde hace años en nuestra querida institución", expresaron los hinchas en uno de los flyers difundidos en redes sociales.

La convocatoria es para este martes, a las 10, justo cuando se lo espera a Tevez para firmar su contrato.

Esta protesta se dará luego de que el sábado, tras la derrota contra Colón de Santa Fe en el estadio Libertadores de América, los hinchas volvieron a juntarse en el hall para reclamarle a los jugadores y a los dirigentes sobre este mal momento.

La salida del Zielinski y del manager deportivo Pablo Cavallero descomprimieron un tenso momento que tiene al equipo mirando de reojo la tabla de la permanencia.

"Les advertimos sobre Zielinski y no quisieron escuchar. Tuvieron que echarlo porque no jugó a un carajo y la gente lo odiaba. Llegan a traer a este muñeco y les juro que no llega a conferencia de prensa", expresaron los hinchas respaldando la convocatoria y cuestionando la llegada de Tevez.

El Apache fue el principal apuntado por la dirigencia del Rojo y tiene como único antecedente haber dirigido en 2022 a Rosario Central. Su debut en Independiente se dará el domingo ante Vélez Sarsfield, en Avellaneda, por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, contra un rival directo en la lucha por la permanencia.