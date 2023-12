Tigre celebra elecciones luego de 13 años

GA_gKbRWgAAF2kM.jpg

Martín Suárez, actual vicepresidente primero, encabezará la lista del oficialismo que gobierna desde 2010 y competirá con Javier Ferreira, del Frente Primero Tigre.

El frente opositor incluye a exfutbolistas e ídolos del club como Carlos "Chino" Luna, quien en caso de ganar asumirá el Consejo de Fútbol junto a Ezequiel "Lechuga" Maggiolo y Diego Castaño.

El actual titular del "Matador", Ezequiel Melaraña, dejará la cúpula dirigencial luego de tres ciclos seguidos. Los últimos comicios en Tigre fueron en 2010 cuando ganó por amplio margen (90%) Rodrigo Molinos, que ahora integra la lista del oficialismo como vicepresidente tercero.

En 2013 no hubo elecciones ya que no se presentó una lista de oposición y lo mismo sucedió en 2016 y 2019.

Del resultado electoral de mañana dependerá el futuro del actual entrenador, Lucas Pusineri, y la continuidad de varios futbolistas del actual plantel, cuyos contratos vencen a fin de año.

Melaraña admitió que se aleja de Tigre tras las elecciones

Ezequiel Melaraña, actual Presidente de Tigre, habló en "Puede Pasar" por D Sports Radio 103.1 FM y confesó cómo va a seguir su vida política en el club.

“La rareza de no participar de lo que viene después de tantos años es lo que me hace más ruido. Después lo demás son situaciones naturales en la vida política y activa de los clubes. Que haya elecciones en Tigre es un dato para destacar porque desde 2012 no se votaba, mucho años sin lista opositora”, comenzó diciendo.

El máximo mandatario negó seguir ligado al ‘Matador’: “Me alejo totalmente del club después de las elecciones. Fueron 20 años. Lo mejor para el club es que haya un recambio. Es momento de una nueva generación. Uno también necesita tomar un poco de aire. A Tigre le conviene que yo no forme parte de su vida cotidiana”.