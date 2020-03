Todo Waterloo tiene su Leipzig

Los historiadores podrían adivinar lo que voy a desarrollar leyendo solo el título, pero los historiadores no leen estos portales. Puede que los memoriosos y algunos otros que hayan prestado mucha atención durante las clases de historia de la secundaria también me sigan, aunque lo dudo. Pero si de algo estoy seguro es que el futbolero de pura cepa que me está leyendo, ese que todavía tiene las pulsaciones altas por la noche de anoche, se está preguntando: ¿qué estará intentando decir este tipo?, ¿de qué va la cosa?