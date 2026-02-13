Torneo Apertura 2026: Unión recibe a San Lorenzo en el 15 de Abril por la quinta fecha

El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento irregular. La derrota 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero lo dejó fuera de la zona de playoffs del Grupo A y con un balance preocupante: apenas un triunfo, un empate y dos caídas en el arranque del certamen. En Santa Fe, el Tatengue intentará hacerse fuerte y recuperar confianza ante su gente.

1770427408468 El Tatengue busca recuperarse ante su gente tras la caída en Santiago del Estero.

Del otro lado, el conjunto conducido por Damián Ayude llega golpeado tras perder el clásico frente a Huracán en Parque Patricios. El Ciclón suma seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y ocupa el último puesto de clasificación a octavos en su zona. Además del impacto deportivo, el club convive con un clima de inestabilidad institucional que también repercute en el rendimiento.

720 El Ciclón llega golpeado por la derrota en el clásico, y ahora necesita dar vuelta rápido de pagina.

La probable formación de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

La probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.

El encuentro se disputará este viernes 13 de febrero desde las 22.15 horas en el Estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Ariel Penel y la asistencia del VAR a cargo de Hernán Mastrángelo. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.