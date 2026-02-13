Torneo Apertura 2026: Unión recibe a San Lorenzo en el 15 de Abril por la quinta fecha

El Tatengue y el Ciclón buscan recuperarse en Santa Fe, tras un arranque irregular en el Torneo Apertura.
Unión de Santa Fe recibirá este viernes desde las 22.15 a San Lorenzo de Almagro en el Estadio 15 de Abril, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos llegan con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento irregular. La derrota 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero lo dejó fuera de la zona de playoffs del Grupo A y con un balance preocupante: apenas un triunfo, un empate y dos caídas en el arranque del certamen. En Santa Fe, el Tatengue intentará hacerse fuerte y recuperar confianza ante su gente.
Del otro lado, el conjunto conducido por Damián Ayude llega golpeado tras perder el clásico frente a Huracán en Parque Patricios. El Ciclón suma seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas, y ocupa el último puesto de clasificación a octavos en su zona. Además del impacto deportivo, el club convive con un clima de inestabilidad institucional que también repercute en el rendimiento.
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli. DT: Damián Ayude.
El encuentro se disputará este viernes 13 de febrero desde las 22.15 horas en el Estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Ariel Penel y la asistencia del VAR a cargo de Hernán Mastrángelo. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
