Torneo Apertura 2026: Argentinos Juniors recibe a River Plate en el Estadio Diego Armando Maradona

El Bicho de la Paternal, que cuenta con Enzo Pérez en su plantel, atraviesa una racha de tres partidos sin victorias: empató frente a Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano y cayó ante Racing. Por eso, este jueves saldrá al Estadio Diego Armando Maradona con la misma necesidad que River: volver a sumar de a tres. Se espera un duelo intenso y exigente para el Millonario.

NfVQNDy0h_1290x760__1 El Bicho de La Paternal le dio la primera victoria en el campeonato a Racing, ahora recibe al Millonario con la necesidad de volver a sumar de a tres.

Sin patear el tablero pese a la preocupación que dejó el rendimiento ante Tigre, Marcelo Gallardo termina de definir el equipo que buscará cambiar la imagen este jueves frente a Argentinos en La Paternal. En el arco seguirá Santiago Beltrán, ya que Franco Armani aún no recibió el alta por la inflamación en el tendón de Aquiles. En defensa, el lateral derecho no se modifica, pero Marcos Acuña podría recuperar su lugar por Matías Viña. Además, el nivel de Lautaro Rivero abre el interrogante sobre el acompañante en la zaga, con Paulo Díaz como alternativa.

En el medio, Aníbal Moreno será el eje, con Juanfer Quintero y Tomás Galván en la generación. La baja de Fausto Vera por expulsión se resolverá entre Kevin Castaño, para mayor equilibrio, o Giuliano Galoppo, si el DT prioriza verticalidad. Arriba continuarán Maximiliano Salas y Facundo Colidio, con Agustín Ruberto y el juvenil Joaquín Freitas como opciones.

image Dura derrota del Millonario ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, ahora visitará La Paternal sin Fausto Vera, que se fue expulsado ante el Matador de Victoria.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero/Paulo Díaz y Marcos Acuña; Juanfer Quintero, Giuliano Galoppo/Kevin Castaño, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo

La probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, se disputará este jueves 12 de febrero desde las 21:15 horas en el Estadio Diego Armando Maradona y será televisado por el canal TNT Sports.

En el otro encuentro de la quinta fecha que se disputará este jueves, Tigre recibirá a Aldosivi desde las 19 en el Estadio José Dellagiovanna, con transmisión de ESPN Premium. El Matador intentará extender su buen momento y treparse a la punta, mientras que el Tiburón irá en busca de su primera victoria en el campeonato.