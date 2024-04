Tras la polémica en el Boca-River, la AFA analiza implementar la tecnología "goal line"

Según trascendió, esta herramienta se implementará en la definición del campeonato local, que será la próxima semana y se podrá ver en Argentinos Juniors vs Vélez y Boca vs Estudiantes.

La tecnología "Goal Line" se trata de una cámara de posición fija, en altura, ubicada en cada arco, que toma toda el área y hasta la red del arco. Dicha cámara queda exactamente igual, sin abrir y cerrar plano, a diferencia de las demás que son de la transmisión oficial.

Además, se coloca en la luminaria de los estadios o a la misma altura que la cámara n°1, que es la que toma el plano principal de una transmisión. Suele estar en paralelo a la línea de atrás del arco y posicionada de una manera que cubra desde el inicio del área hasta prácticamente la estática detrás del arco.

