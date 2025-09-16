Tribuna Segura se aplicará también a los hinchas de Palmeiras en el partido con River

Por otra parte, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar la seguridad de los simpatizantes de ambos equipos, la parcialidad del club brasileño fue convocada horas antes del inicio del partido en Costanera Sur donde serán requisados, controladas las entradas y acompañados a Núñez para su ingreso.

Las puertas del estadio abrirán a las 18.30 horas, tres horas antes del inicio del partido, para facilitar el acceso escalonado del público. Además, los accesos al Monumental contarán con anillos de control e inspecciones simultáneas, en las que se verificará la identidad de los asistentes y la tenencia de las entradas habilitadas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad recomendaron asistir con tiempo y respetar los circuitos establecidos para agilizar el ingreso y evitar demoras. La gran prevención de seguridad se da a menos de un mes de los graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América que comenzó con acciones violentas de los hinchas visitantes.