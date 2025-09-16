Gustavo Quinteros será el nuevo entrenador de Independiente y debutará ante Racing

Quinteros firmará con el Rojo hasta diciembre de 2026, es decir, hasta el fin de la presidencia de Néstor Grindetti. El entrenador, quien está en el exterior, viajará este miércoles rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, no dirigirá al equipo el fin de semana ante San Lorenzo: la idea es que estén al mando la dupla interina que estuvieron los días previos con el plantel.

La decisión pasa porque, si bien Quinteros llegaría el jueves, apenas contaría con dos entrenamientos (viernes y sábado) antes del clásico con el Ciclón, por lo que prefieren que Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio estén al mando contra San Lorenzo, ya que trabajó con el plantel durante toda la semana.

Quinteros, quien sacó a Vélez campeón de la Liga Profesional en 2024 y lo llevó a la final de la Copa Argentina con un gran fútbol, se encontraba sin dirigir desde abril de este año después de un breve y fallido paso por el Gremio de Brasil. Hace poco fue candidato a entrenar a Boca, pero Juan Román Riquelme finalmente optó por Miguel Ángel Russo.

"Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante", había expresado Quinteros tras su salida de Gremio.

Quinteros es el quinto entrenador argentino más ganador de la historia con 13 coronaciones que se reparten en cuatro países: Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. Es solo superado por Ramón Díaz (17), Helenio Herrera (16), Marcelo Gallardo (15) y Carlos Bianchi (15).