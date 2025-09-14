Las 10 frases de Marcelo Gallardo: del triunfo contra Estudiantes a la serie ante Palmeiras

El DT de River destacó la victoria 2 a 1 en La Plata. Elogió el nivel del equipo pese a la expulsión de Martínez Quarta y comenzó a palpitar el partido del próximo miércoles, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El viaje a La Plata dejó un saldo positivo para River. Con un hombre menos desde el cierre del primer tiempo, le ganó a Estudiantes 2 a 1 y se mantuvo como líder de la Zona B. La victoria significó un envión anímico para el Millonario, que el próximo miércoles enfrentará a Palmeiras, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Después del triunfo, Marcelo Gallardo se mostró satisfecho por la producción de sus futbolistas y habló sobre el desafío de obtener la Copa Libertadores 2025. Aquí, un repaso por las 10 frases destacadas del DT de River:
1. Me gustó cómo nos plantamos en una cancha siempre difícil para nosotros a días de jugar un partido importante de Copa. La cabeza estaba acá, eso nos dispuso a poder empezar a tener una frecuencia diferente que necesitábamos".
2- "Se vio un equipo con una buena mentalidad para jugar el partido, con buen entendimiento del juego también porque fuimos superiores en esa media hora hasta la expulsión de Martínez Quarta”.
3- "Me voy representado por el equipo, era lo que necesitábamos para encarar esta semana”.
4- “El partido se desdibujó un poco por la inferioridad numérica y, frente a un equipo que también te exige en su cancha, era normal que teníamos que retroceder y redoblar esfuerzos".
5- "No será un partido fácil contra Palmeiras, será una serie cerrada. No se definirá en el primer partido. Hay que jugarlo con muchísima inteligencia y con una presencia de equipo como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, estaremos bien en la serie”.
6- "Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes de acuerdo a cómo creamos que se puede dar esta serie con Palmeiras”.
7- "Ellos son un equipo directo que puede generar peligro. Tenemos que estar muy atentos a eso".
8- "Entiendo la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Competir fuerte es lo que nos ponemos como desafío. No es fácil ganarla. Nosotros hemos estado presentes en estas competiciones internacionales desde hace varios años, con posibilidad o no de ganarla, pero la importancia de estar ahí es la exigencia que nos proponemos".
9- "El año pasado llegamos a semifinales, no es fácil. Escuché decir que no competimos, es mentira. Si vamos al balance de la serie, no hubo diferencia de tres goles con Mineiro. Nosotros hicimos méritos para que ellos hagan los goles. Hay que aprender de los errores para achicar ese margen. Si vos cometes errores, es muy posible que puedas pasarla mal".
10 - “Destaco lo que Maxi Salas está mostrando, lo que se está viendo: un contagio, un deseo de competir con fiereza, con convicción, con hambre”