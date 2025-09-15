Un candidato a presidente de River cuestionó la estatua a Gallardo: "Fue un error"

Belli también explicó que "no porque no la merezca" el entrenador más ganador de toda la historia del club si no que "no está asegurado que esa estatua no sea mufa por empezar". Es decir, el candidato a presidente insinuó que la estatua de bronce de ocho metros de alto que tiene el Muñeco en la entrada del Estadio Monumental podría darle mala suerte al equipo.

Además, señaló que dicha escultura es un freno a la hora de hablar y negociar con el entrenador Millonario: "Después, fundamentalmente, vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta. ¿Cómo hacés? ¿Cómo le decís que no le traés un jugador? ¿Cómo le decís que no le firmás nueve palos?"

image

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Belli (@lbelliprincipe)

"Las estatuas las tenés que hacer después de que fallece o después de que se retira", aseguró Belli, quien después de estas declaraciones que cayeron muy mal en los hinchas tendrá una parada brava para hacer una buena elección el primero de noviembre de este año.

Uno de los principales impulsores de la idea fue Carlos Trillo, candidato a presidente del Millonario en 2021, que quedó segundo. "Trillo la hizo porque no es oposición. Si yo quiero poner un sticker en una pared en River, ¿sabés el despelote que me hacen? Mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo, y si me deja el oficialismo es porque no soy opositor", sentenció Belli.

Cabe aclarar que la estatua para homenajear a Gallardo se inauguró el 27 de mayo de 2023, cuando el entrenador ya se había alejado del cargo y su lugar lo ocupaba Martín Demichelis. Desde esa fecha, River logró tres títulos: la liga en el primer semestre y el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en el segundo, ante Rosario Central y Estudiantes respectivamente.