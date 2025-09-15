Copa Libertadores: días, horarios y TV de los cruces de cuartos de final

El equipo de Marcelo Gallardo tendrá el duro rival del Palmeiras de Abel Ferreira. Por su parte, Racing y Vélez se enfrentarán entre sí, asegurando un semifinalista argentino. Y Estudiantes tendrá también un fuerte choque contra Flamengo, otro de los favoritos a quedarse con el título.

El club de Núñez viene de eliminar en octavos de final a Libertad de Paraguay por penales, en una serie que se le complicó más de lo esperado. Y ahora tratará de dar el golpe ante Palmeiras, que se encuentra invicto en la Copa. "Ellos tampoco quieren enfrentarnos", aseguró Gallardo.

image River viene de eliminar a Libertad de Paraguay por penales.

Por otro lado, se espera una gran serie entre Racing y Vélez, dos de los mejores equipos del fútbol argentino y que, lógicamente, se conocen mucho. Por último, el León recuperó la ilusión copera con Eduardo Domínguez y buscará crear nuevos triunfos memorables en la Copa Libertadores.

Día, hora y TV de los partidos de ida de los cuartos de final

Martes 16 de septiembre

19:00 Vélez - Racing

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil

Asistente 1: Bruno Pires

Asistente 2: Bruno Boschilia

Cuarto árbitro: Bruno Arleu

VAR: Rodolpho Toski

AVAR: Diego Pombo

Miércoles 17 de septiembre

21:30hs River Plate vs Palmeiras

TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela

Asistente 1: Jorge Urrego

Asistente 2: Tulio Moreno

Cuarto: Yender Herrera

VAR: Juan Soto

AVAR: Angel Arteaga

Jueves 18 de septiembre

19:00 Liga de Quito - San Pablo

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Árbitro: Yael Falcon, de Argentina

Asistente 1: Facundo Rodriguez

Asistente 2: Jose Savorani

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Hector Paletta

21:30 Flamengo vs Estudiantes

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Árbitro: Andrés Rojas, de Colombia

Asistente 1: Alexander Guzmán

Asistente 2: Jhon León

Cuarto árbitro: Jhon Ospina

VAR: Nicolas Gallo

AVAR: David Rodríguez

Día y horario de los partidos de vuelta

Racing vs. Vélez | Martes 23 de septiembre a las 19:00hs | Estadio: Cilindro de Avellabneda

Palmeiras vs. River | Miércoles 24 de septiembre a las 21.30hs | Estadio: Allianz Parque de San Pablo.

San Pablo vs. Liga de Quito | Jueves 25 de septiembre a las 19.00hs | Estadio: Morumbí de San Pablo.

Estudiantes vs. Flamengo | Jueves 25 de septiembre a las 21.30hs | Estadio: Uno de La Plata