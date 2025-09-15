Copa Libertadores: días, horarios y TV de los cruces de cuartos de final

River, Racing, Vélez y Estudiantes comenzarán esta semana sus series en busca del pasaje a semifinales del torneo más prestigioso del continente.
River, Racing, Vélez y Estudiantes comenzarán esta semana sus series de cuartos de final de la Copa Libertadores. Por eso, repasamos los días, horarios y televisación de todos los encuentros de esta instancia en donde se definirán los cuatro semifinales que quedarán a muy poco de la gloria eterna.
El equipo de Marcelo Gallardo tendrá el duro rival del Palmeiras de Abel Ferreira. Por su parte, Racing y Vélez se enfrentarán entre sí, asegurando un semifinalista argentino. Y Estudiantes tendrá también un fuerte choque contra Flamengo, otro de los favoritos a quedarse con el título.
El club de Núñez viene de eliminar en octavos de final a Libertad de Paraguay por penales, en una serie que se le complicó más de lo esperado. Y ahora tratará de dar el golpe ante Palmeiras, que se encuentra invicto en la Copa. "Ellos tampoco quieren enfrentarnos", aseguró Gallardo.
Por otro lado, se espera una gran serie entre Racing y Vélez, dos de los mejores equipos del fútbol argentino y que, lógicamente, se conocen mucho. Por último, el León recuperó la ilusión copera con Eduardo Domínguez y buscará crear nuevos triunfos memorables en la Copa Libertadores.
19:00 Vélez - Racing
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil
Asistente 1: Bruno Pires
Asistente 2: Bruno Boschilia
Cuarto árbitro: Bruno Arleu
VAR: Rodolpho Toski
AVAR: Diego Pombo
21:30hs River Plate vs Palmeiras
TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.
Árbitro: Jesús Valenzuela, de Venezuela
Asistente 1: Jorge Urrego
Asistente 2: Tulio Moreno
Cuarto: Yender Herrera
VAR: Juan Soto
AVAR: Angel Arteaga
19:00 Liga de Quito - San Pablo
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Árbitro: Yael Falcon, de Argentina
Asistente 1: Facundo Rodriguez
Asistente 2: Jose Savorani
Cuarto árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Hector Paletta
21:30 Flamengo vs Estudiantes
TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
Árbitro: Andrés Rojas, de Colombia
Asistente 1: Alexander Guzmán
Asistente 2: Jhon León
Cuarto árbitro: Jhon Ospina
VAR: Nicolas Gallo
AVAR: David Rodríguez
Racing vs. Vélez | Martes 23 de septiembre a las 19:00hs | Estadio: Cilindro de Avellabneda
Palmeiras vs. River | Miércoles 24 de septiembre a las 21.30hs | Estadio: Allianz Parque de San Pablo.
San Pablo vs. Liga de Quito | Jueves 25 de septiembre a las 19.00hs | Estadio: Morumbí de San Pablo.
Estudiantes vs. Flamengo | Jueves 25 de septiembre a las 21.30hs | Estadio: Uno de La Plata
