En un intenso primer tiempo, el que arrancó mejor y se fue con ventaja al descanso fue Vélez. Primero avisó con un remate al palo de Leonardo Jara. Luego, un cabezazo de Santiago Castro que pasó cerquita del mismo poste. Hasta que la tercera fue la vencida: gran tiro libre de Claudio Aquino que se clavó al ángulo izquierdo.

Argentinos tuvo las suyas, como un remate de Luciano Gondouque se desvió en un defensor y se fue por arriba del travesaño, pero nada más. La gente en La Paternal se mostró muy molesta y el clima se espesó con los cantos que bajaron desde las tribunas del Diego Armando Maradona: del "Jugadores, la con... de su madre" al "Andate Guede" contra el técnico.

En el complemento, el encuentro se desordenó bastante y no hubo claras chances de gol hasta un error de la defensa del Bicho: quedaron Bou y Pizzini contra Torrén, pero la armaron mal. Minutos más tarde, a los 33, el empate del local: centro largo de Villalba y gran cabezazo de Gondou que se le coló por arriba al arquero de Vélez.

Vélez fue el mejor del primer tiempo y Argentinos del segundo, de hecho el visitante terminó pidiendo la hora. Sin embargo, también tras el pitazo final el Fortín le reclamó con todo dos posibles penales que ni Pablo Echavarría ni el VAR le dieron y por lo que se fueron con la sensación de haber sido perjudicados.

La primera jugada fue en el primer minuto del segundo tiempo: mano de Mariano Bíttolo que para Vélez fue dentro del área y para el árbitro fue fuera y cobró tiro libre. La segunda, en el último minuto de adición: mano de Cabrera dentro del área tras barrer a Prestianni. Para el árbitro y el VAR se estaba apoyando en el césped.

El punto no le sirvió ni Argentinos ni a Vélez. El Bicho no pudo meterse en zona de clasificación a la Sudamericana, de la que quedó a un punto pero con varios equipos que aún no jugaron y tres unidades en juego, mientras que el Fortín no pudo olvidarse del descenso: está a cuatro y si Colón gana agarrate...

Ahora, Argentinos, sin chances de clasificar a la próxima instancia, culminará la Copa de la Liga visitando a Barracas Central. Por su parte, Vélez recibirá a Colón en la última fecha con la esperanza de que sea ya salvado del descenso (si Colón pierde con Talleres) y con la mira en clasificar a cuartos (está quinto en la Zona A).