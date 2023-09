Vélez reaccionó y le ganó a un condenado Arsenal para salir del fondo

Vélez fue una aplanadora en el primer tiempo, en una versión similar a la que había derrotado a River. Yendo a comerse al rival en cada pelota desde el minuto cero, y con la clara intención de ir hacia adelante cuando tenía la pelota. Por eso no tardó en ponerse en ventaja: a los 12 Pizzini tiró el centro y Castro cabeceó al gol.

Arsenal no mostró signos de reacción en todo el primer tiempo y el Fortín le ganó todos los duelos -terrestres y aéreos- y en todos los sectores de la cancha. Trámite de goleada que no fue tal porque el propio Castro falló dos clarísimas, una con arco libre luego de un atajadón de Medina y otra anticipando al arquero de cabeza en un córner.

El uno visitante también le contuvo un gran cabezazo a Valentín Gómez y al dejar con vida a su equipo fue el responsable de que el Arse sí pueda reaccionar, pero recién en el complemento. De entrada, el ingresado en el entretiempo Cejas desbordó y centró para la aparición de Brochero, que batió a 'Chila' Gómez.

Y se dio vuelta la tortilla porque Vélez estuvo dormido casi 20 minutos y Arsenal no lo dio vuelta porque Braian Rivero decidió mal en dos acciones en las que pese a ser volante central, apareció en la puerta del área. Los delanteros del Viaducto no tuvieron peso. Pero la V despertó con un centro de Pizzini que casi se clava en el ángulo, y confirmó la reacción con el ingreso del siempre revulsivo Prestianni.

El pibe de 17 años recibió una falta en la primera que tocó, remató por arriba del travesaño en la segunda y le puso un centro a la cabeza a Castro en la tercera. El delantero, que podría haber sido expulsado 30 segundos antes, volvió a toparse con Medina.

Pero entrando en la recta final, Méndez sacó un bombazo desde afuera del área que se clavó en el ángulo y le dio el triunfo al local. Era la única forma de vencer al arquero del Arse.

Vélez tenía que ganar y lo consiguió: tres puntos valiosos para el Fortín, que de local se hace fuerte pero debe repetir de visitante para no estar tan al límite en todas las fechas; por ahora, zafa del descenso. No así Arsenal, que está cada día más descendido, por momentos juega resignado, y encima no tiene DT -Espínola fue interino tras la partida de Vilar y podría quedarse hasta el final-. En la próxima fecha el Fortín irá contra Huracán en una nueva final, mientras que el Arse frente a Atlético Tucumán.