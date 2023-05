Magnífico show en el Amalfitani. El de los 35 años de la aplanadora del rock que se vivió el sábado. De fútbol, poco y nada en la noche del lunes. Vélez, entre pibes que prometen y experimentados con jerarquía, y con un ídolo como Ricardo Gareca en el banco, no le encuentra la vuelta a un flojo presente, y la gente tiene cada vez menos paciencia.

Un tiempo para cada uno, en un partido en el que ambos corrieron, metieron, y tuvieron alguna que otra chance de gol, pero jugaron poco. Los primeros 45 minutos fueron para Rosario Central, que manejó la pelota pero no lastimó. Ignacio Malcorra juega muy bien, y le da criterio a la tenencia del Canalla, pero sin Alejo Véliz arriba -está con la Selección Argentina sub 20-, los de Miguel Russo no tienen peso en ataque.

La más clara la tuvo el propio Malcorra, pero en el segundo tiempo, y con un remate de larga distancia que a priori no llevaba peligro, pero que con un desvío en el camino casi se le mete por arriba a Gastón Gómez, que la mandó al córner.

Los segundos 45' fueron para Vélez, a partir de un imparable Gianluca Prestianni, que iba para adelante y no lo podían agarrar. El talentoso juvenil jugaba y hacía jugar, pero no fue hasta el final del encuentro que sus compañeros lo alcanzaron en ritmo. Lo mejor del Fortín fue en los instantes finales, cuando el contexto lo obligó a ir decidido a buscar los tres puntos.

Es que a falta de cinco minutos para el final, Damián Martínez se fue expulsado en Central por doble amarilla. Ese hombre de más le dio el empujoncito adicional que necesitaba a un Vélez que hace un rato venía insinuando pero que no concretaba. Y ya e tiempo cumplido sí hizo méritos para quedarse con la victoria.

A puro pelotazo al área, los de Gareca lograron generar dos chances clarísimas: la primera la definió Diego Godín, y la segunda Abiel Osorio, pero que también tuvo al uruguayo como protagonista. El zaguero se vistió de asistidor y desde la derecha le puso la pelota en la cabeza al joven delantero, que cabeceó solo pero no logró darle de lleno y se la alcanzó a las manos a Fatura Broun. En esa bola se fue el partido.

Con la llegada del Tigre Gareca parecía que Vélez iba a repuntar, no solo por lo emocional, si no porque arrancó con una goleada -en su segundo encuentro, el primero fue empate-. Pero la V azulada no volvió a ganar: ya son ocho consecutivos y está vigésimo primero con 17 puntos. En la próxima fecha, visitará a Racing.

Por su parte, Rosario Central rescató un punto valioso, sobre todo por cómo terminó el partido, y quedó sexto con 27 unidades, aunque perdió la chance de meterse en el top 5 y recortarle distancia a River. Además, tiene una deuda de visitante: ganó un solo partido fuera de Arroyito, donde el próximo fin de semana recibirá a Defensa y Justicia.