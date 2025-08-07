Racing recuperó a Luciano Vietto para enfrentar a Boca gracias a un tratamiento especial

La Conmebol le permitió a Racing que le aplique a Vietto un bloqueo en la cintura con esa sustancia para aliviar su dolor. La misma ya se realizó y Vietto logró volver a entrenar a la par de sus compañeros y con el ok del ente sudamericano estará habilitado para jugar sin que recaiga una grave sanción a Racing.

"¡Dale que te necesitamos, Lucho! Después de varias semanas de mucho esfuerzo y tratamientos médicos y kinesiológicos, @lucianovietto se sometió a un bloqueo radicular guiado por bajo TAC para superar una lumbalgia. Ya se encentra entrenando normalmente y está a disposición del cuerpo técnico. ¡Dejale tu mensaje de apoyo a Luciano!", publicó Racing en sus redes sociales.

Y agregó respecto a la larga rehabilitación que tuvo: "Los cuadros de lumbalgia fueron a repetición que no respondían a tratamiento médico-kinésico habitual. Y con el nuevo bloqueo su respuesta es buena a la fecha". El 10 no se pone la camiseta de Racing desde el 14 de mayo, aquella noche de Copa Libertadores en la que ingresó en el segundo tiempo y la Academia se despachó con un 4-0 a Colo Colo.

Más allá de estar en condiciones de jugar, la larga inactividad hace que Vietto no sea considerado para ser titular. En su lugar, la duda seguiría siendo entre Santiago Solari y Tomás Conechny. A sabiendas de que el foco esté puesto en el martes, en la Copa Libertadores, la Academia podría hacer varias modificaciones y se empezará a ver reflejado en las próximas prácticas de fútbol.