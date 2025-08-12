Adidas copió el diseño de sandalias tradicionales de México y luego, se disculpó

"Adidas reconoce y valora la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México y el significado de su patrimonio artesanal", dijo Julia Dusemond, subgerente de comunicación del fabricante de equipamiento deportivo, en un correo electrónico remitido a la agencia AP .

Asimismo, la representante subrayó el compromiso de la compañía germana de colaborar con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalálag en un "diálogo respetuoso que honre su legado cultural", sin bien no ofreció más detalles al respecto.

Embed Adidas aceptó dialogar con el gobierno de Oaxaca para reparar el daño por haber usado el diseño ancestral de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

La polémica estalló cuando la marca lanzó las sandalias “Oaxaca Slip On”, y el INPI no tardó en acusarla de plagio.



CC: Adidas pic.twitter.com/hpbSqO9Kx9 — EstiloDF (@EstiloDF) August 8, 2025

Por su parte, Flavio Sosa, secretario de Cultura de Oaxaca, señaló que se esperarán los resultados de una reunión que mantendrán los habitantes de Villa Hidalgo de Yalálag con el gobernador del estado, Salomón Jara, y otras autoridades locales y federales para definir qué estrategia seguirán en relación con el caso.

En este sentido, precisó que será la propia comunidad de esa localidad la que determinará "cómo se repara el daño", cómo se garantiza que no vuelva a ocurrir algo similar y si es necesario o no exigir una indemnización económica.

Los huaraches son unas sandalias planas con un bonito trenzado que se confecciona a partir de tiras de cuero y que lleva una suela de dicho material o de hule de llanta. Este calzado se fabrica de forma artesanal en varios estados del oeste y sur del país latinoamericano, entre ellos Oaxaca.

Piden a Adidas que retire del mercado su producto

Erick Ignacio Fabián, presidente municipal de Villa Hidalgo Yalalag, solicitó este lunes a la empresa Adidas sacar del mercado el modelo "Oaxaca Slip On" del diseñador Willy Chavarria.

En conferencia de prensa, el edil informó que actualmente existe una inconformidad de sus paisanos y paisanas, reprochando robo de su identidad cultural, por lo que la asamblea comunitaria, determinó que la empresa Adidas saque del mercado el diseño.

Hidalgo Yalalag dijo que Adidas no respetó los valores culturales de la comunidad, y que solo se dedican a la apropiación cultural con efectos económicos, perjudicando a las comunidades indígenas y afectando a la riqueza cultural de la comunidad.

Informó que la demanda de la asamblea es que el diseñador del producto, Willy Chavarria y Adidas reconozcan que dicho diseño fue inspirado en los huaraches tradicionales de tejido de la comunidad de Yalalag.

Asimismo se saque del mercado el diseño "Oaxaca Slip On", argumentando que no se puede seguir permitiendo que siga en venta cuando se hacen de recursos económicos a costa de la comunidad.

El edil informó que están a toda disposición de diálogo, pero aclaró que la postura será de reconocimiento a la comunidad cultural.