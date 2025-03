Afirman que "Maradona no quería internarse" y sus hijas lo apoyaban

Se trata de Vadim Mischanchuk, el defensor de la profesional, quien sostuvo: "Maradona no quería internarse y sus hijas tampoco".

En este contexto, el letrado señaló que las hijas se opusieron a la propuesta planteada por Swiss Medical de que el ex jugador continúe el tratamiento en un centro de rehabilitación con un equipo de psiquiatría de apoyo: "Si no quiere, no quiere".

"Por eso se armó este dispositivo intermedio que es una internación domiciliaria", consideró Mischanchuk , sobre la aceptación de Jana y Giannina para que el ídolo argentino sea trasladado a la residencia del barrio cerrado San Andrés, situado en el partido bonaerense de Tigre.

"En ese acta se documenta un consenso sobre el lugar donde iba a ir Maradona porque él no quería ningún tipo de internación", añadió.

"En la Argentina la Ley de Salud Mental (26.569) establece que se debe respetar la voluntad del paciente. Si no quiere, no quiere. Esa ley es idéntica en ese sentido", destacó el asesor de Cosachov, una de las siete imputadas por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego.

Por su parte, Mischanchuk remarcó que el documento "es parte de la prueba" y que "se encuentra en el expediente".