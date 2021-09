Alerta naranja por fuertes vientos para el centro y este de la provincia de Buenos Aires

#SAT | Alertas #SiHayAlertaEstateAlerta



Alerta nivel NARANJA

-Centro y este de Bs As por #lluvia y #viento



Alerta nivel AMARILLO

-NEA por #tormenta

-La Pampa y Bs As por #lluvia

-Bs As por #viento

-Centro oeste del país por #viento

-Cordillera Cuyo/NOA por #viento https://t.co/aZ4vbTgp2s