ANMAT detectó cafés "defectuosos" y ordenó retirarlos del mercado: Cuáles son

El caso se inició luego de una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), donde se observó que un producto de la marca Caffé del Doge usaba un número de registro inexistente. Al continuar la investigación, los inspectores detectaron otros productos sin fecha de vencimiento ni lote.

interes4

Inspección y hallazgos

El procedimiento llevó a una planta ubicada en San Justo, partido de La Matanza, identificada como Café Sol, donde se comprobó que se fraccionaban productos sin habilitación y que los mismos eran distribuidos por la firma Junio 1995 SRL.

Allí se encontraron cafés con rótulos falsos y números de RNE y RNPA no vigentes o pertenecientes a otros elaboradores, además de etiquetas incompletas.

cafe

Frente a las irregularidades, la ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta de los productos involucrados, y ordenó un sumario sanitario contra las empresas Caffé del Doge Argentina. Junio 1995 SRL y Café Sol.

También se estableció la prohibición nacional de comercializar cualquier producto que mencione en su rótulo el RNPA EXP. N° 4050-141467, hasta que se verifique su origen.