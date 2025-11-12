La pobreza en hogares con chicos bajó del 48% al 31% en un año, según UNICEF Argentina

El informe afirma que la pobreza en hogares con chicos cayó un 17% en un año. La mejora beneficia a los más vulnerables, aunque aumentó la deuda en los sectores medios.
UNICEF Argentina difundió los resultados de su nueva encuesta nacional, que revela una fuerte reducción en la pobreza entre los hogares con niñas y niños. El porcentaje de familias cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos corrientes cayó del 48% al 31% en un año.
El dato refleja, según la organización, el efecto de políticas de protección de ingresos y la desaceleración de la inflación, factores que dieron aire a los sectores de menores recursos.
El informe muestra además una mejora en el acceso a servicios básicos. Los hogares que no pueden pagar una consulta médica bajaron del 38% al 30%, y los que debieron saltear comidas, del 52% al 30%.
El otro lado del estudio apunta al endeudamiento: 31% de las familias tienen deudas bancarias o con ANSES, y si se cuentan créditos informales, la cifra llega al 45%.
En los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio. El informe también muestra que la pobreza infantil afecta al 46,1% de los chicos y chicas del país, y la pobreza extrema al 10,2%, ambas cifras en baja respecto de 2024.
El representante de UNICEF, Rafael Ramírez Mesec, explicó que los resultados muestran “avances frágiles que deben consolidarse con políticas sostenidas”.
El especialista Sebastián Waisgrais detalló que la mejora responde al fortalecimiento de la AUH y la Prestación Alimentar, sumado al aumento del ingreso informal. Sin embargo, advirtió que los sectores medios enfrentan mayor presión de gastos y menos apoyo estatal.
“El endeudamiento es hoy el principal desafío para la estabilidad de las familias”, señaló Waisgrais.
