La pobreza en hogares con chicos bajó del 48% al 31% en un año, según UNICEF Argentina

El dato refleja, según la organización, el efecto de políticas de protección de ingresos y la desaceleración de la inflación, factores que dieron aire a los sectores de menores recursos.

El informe muestra además una mejora en el acceso a servicios básicos. Los hogares que no pueden pagar una consulta médica bajaron del 38% al 30%, y los que debieron saltear comidas, del 52% al 30%.

a5fa1e7f-8298-49c8-a719-0aa4757b087d

Las deudas, en aumento

El otro lado del estudio apunta al endeudamiento: 31% de las familias tienen deudas bancarias o con ANSES, y si se cuentan créditos informales, la cifra llega al 45%.

En los sectores medios, cuatro de cada diez hogares dejaron de pagar algún servicio. El informe también muestra que la pobreza infantil afecta al 46,1% de los chicos y chicas del país, y la pobreza extrema al 10,2%, ambas cifras en baja respecto de 2024.

El representante de UNICEF, Rafael Ramírez Mesec, explicó que los resultados muestran “avances frágiles que deben consolidarse con políticas sostenidas”.

Roca-Basural-del-Zanjon-Pobreza-Rio-Negro-1-Maripe La pobreza bajó entre los hogares con chicos, pero la deuda familiar alcanzó su nivel más alto desde 2020.

Mejora de la AUH y Alimentar

El especialista Sebastián Waisgrais detalló que la mejora responde al fortalecimiento de la AUH y la Prestación Alimentar, sumado al aumento del ingreso informal. Sin embargo, advirtió que los sectores medios enfrentan mayor presión de gastos y menos apoyo estatal.

“El endeudamiento es hoy el principal desafío para la estabilidad de las familias”, señaló Waisgrais.