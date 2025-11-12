Escape de gas en Caballito: el fuego se propagó 12 metros y hay un herido

Todo se ocasionó mientras la empresa Edesur intervenía por una emergencia eléctrica. En ese entonces se registró la rotura de un caño de Metrogas.

El incidente se produjo en la intersección de la calle Riglos y Formosa, y las llamas alcanzaron una altura de 12 metros. Hay un herido y varios evacuados. El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado al Hospital Durand, mientras que en la zona trabajan cuatro móviles hasta el momento.

Incendio controlado

Diego Coria, personal de Bomberos de la Ciudad, explicó a los medios: “Para tranquilidad de todos, el incendio está controlado con cuatro líneas de ataque. Es decir, con dos frentes. Ya bajó la altura de la llama. Estamos tratando de ver qué pasó. Un masculino sufrió quemaduras en su parte superior y fue transferido al Durand. Hay 40 bomberos trabajando, pero el incendio está controlado, para tranquilidad de todos”.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajan en la zona, en diálogo con este medio.

image

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora.

Personal de Defensa Civil de la CIudad se hicieron presentes en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre vereda con el objetivo de cortar el suministro del servicio.