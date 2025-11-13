"¿Están viendo lo mismo que yo?": la reacción de un perro ante un paciente poco común

El personal, acostumbrado a trabajar con animales de todo tipo, empujaba cuidadosamente la camilla metálica con el enorme equino sedado. En ese momento, el golden retriever giró la cabeza y observó en silencio, sin entender del todo lo que pasaba. Su mirada atenta quedó registrada por uno de los técnicos.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok de un miembro del equipo médico y, en pocas horas, acumuló millones de reproducciones. Usuarios de distintos países reaccionaron con comentarios sobre la “expresión de asombro” del perro, mientras otros destacaron el profesionalismo del equipo veterinario.

Según explicaron desde la clínica, este tipo de estudios a caballos se realiza bajo sedación para evitar movimientos, ya que las máquinas de resonancia requieren precisión total. Aunque la escena pueda parecer insólita, es parte de la rutina en centros especializados.