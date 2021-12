Antivacunas y antisemitas agreden a dos periodistas

La denuncia la formuló el propio Bercovich, periodista del canal de cable C5N y Radio con Vos, quien aclaró que el repudiable hecho tuvo lugar al término del programa de radio que conduce a diario en la citada emisora radial, en la calle Humboldt al 1400 del barrio porteño de Palermo.

Embed Recién puedo salir sano y salvo de @radioconvos899 gracias a la solidaridad de amigos, colegas y del @sipreba. La patota antivacunas sigue ahí. Identificamos a tres que nos amenazaron y le dijeron a @TomasEliaschev que nos iban a “colgar por judíos”. — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 15, 2021

"Nosotros estábamos haciendo el programa como siempre, con barbijo y ventilación cruzada, empezamos a escuchar tambores y sirenas. Con el megáfono gritaban mi nombre. Eran antivacunas que me gritaban 'judío'", dijo el periodista y conductor de Brotes Verdes sobre el ataque antisemita que padeció durante su programa.

“Avisé a la policía ni bien nos dimos cuenta para ver si con su presencia se alejaban peor nos dimos cuenta que la policía ya había vivido esto antes, el oficial a cargo, Cristian Altamirano, nos dijo que son los mismos que fueron al canal América y a otro canal acá por Palermo. Me dijo que esperáramos a que se cansen, pero no me parecía correcto que me tuvieran secuestrado en mi lugar de trabajo", narró Bercovich sobre el triste episodio ocurrido con los antivacunas.

los-violentos-que-amenazaron-bercovich-y-el-equipo-pasaron-cosas.jpg El periodista Bercovich, amenazado en la radio.

Por su parte, el periodista Tomás Eliaschev, columnista de su programa de radio, también se refirió al hecho y subrayó las consignas antisemitas de los antivacunas que fueron a agredirlos.

"Usó mi condición de judío como insulto este hombre y no era el único. Es inadmisible que hayan atentado así contra la libertad de expresión. No puede ser que estemos amenazados por hacer un programa de radio. Tenían carteles con esvásticas y eso nos da mucho miedo, se ve en las imágenes", sostuvo.

Los periodistas se presentaron en la seccional con jurisdicción para hacer la correspondiente denuncia.

Sus colegas, figuras del espectáculo, políticos de diversas fuerzas, organizaciones de derechos humanos y los usuarios de las redes sociales en general repudiaron el hecho y se solidarizaron con los dos periodistas agredidos.