Las recomendaciones para cuidar la salud ante las altas temperaturas

Para el verano 2026, anticiparon desde el organismo oficial, se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato preocupante: las olas de calor serán más frecuentes de lo habitual. Frente a esta situación habrá que tener sumo cuidado con los golpes de calor y evitar la exposición solar en los horarios más fuertes.

Ola de Calor Clima Pronóstico.jpg Durante la ola de calor no es conveniente esperar a tener sed para tomar agua.

Sugerencias y recomendaciones para cuidar la salud ante la ola de calor

• Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Buscar la sombra y permanecer en espacios ventilados.

• Usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada dos horas.

• Los bebés menores de 1 año no deben recibir el sol directo. Desde los seis meses en adelante deben usar protector solar (FPS 50 o mayor), renovado cada dos horas.

• Evitar la actividad física, pero, de hacerlo, elegir las horas de menos calor, con ropa holgada, liviana y de colores claros.

• No esperar a tener sed para tomar agua. Hacerlo antes, durante y después del ejercicio.

actividad-fisica.jpg De hacer actividad física, se recomienda en horas de menos calor y con ropa holgada.

• Para evitar el agotamiento por calor y golpe de calor (trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo), además de la hidratación se recomienda cuidar la alimentación.

En esos casos se recomienda dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia y ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.

• No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar como las gaseosas.

• No ofrecer bebidas muy frías o calientes, ni tampoco comidas pesadas.

• Para los jóvenes y adolescentes, no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.