Las recomendaciones para cuidar la salud ante las altas temperaturas

Comenzó una ola de calor en el país y el pico máximo se prevé para el miércoles 31 de diciembre. En el cierre del año, las marcas térmicas rondarán entre los 36 y 40 grados. Cuáles son las sugerencias a tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en las últimas horas sobre el inicio de una ola de calor con temperaturas fuera de la común en el país. El pico máximo se prevé para la tarde del miércoles 31 de diciembre, con valores que oscilarán entre los 36° y los 40°.
Para el verano 2026, anticiparon desde el organismo oficial, se espera un 45% más de presión térmica, lo que se traduce en un dato preocupante: las olas de calor serán más frecuentes de lo habitual. Frente a esta situación habrá que tener sumo cuidado con los golpes de calor y evitar la exposición solar en los horarios más fuertes.
• Evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Buscar la sombra y permanecer en espacios ventilados.
• Usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada dos horas.
• Los bebés menores de 1 año no deben recibir el sol directo. Desde los seis meses en adelante deben usar protector solar (FPS 50 o mayor), renovado cada dos horas.
• Evitar la actividad física, pero, de hacerlo, elegir las horas de menos calor, con ropa holgada, liviana y de colores claros.
• No esperar a tener sed para tomar agua. Hacerlo antes, durante y después del ejercicio.
• Para evitar el agotamiento por calor y golpe de calor (trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo), además de la hidratación se recomienda cuidar la alimentación.
En esos casos se recomienda dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia y ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día.
• No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar como las gaseosas.
• No ofrecer bebidas muy frías o calientes, ni tampoco comidas pesadas.
• Para los jóvenes y adolescentes, no consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.