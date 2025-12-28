Clima |

Alerta amarilla por calor extremo en el AMBA: la máxima llegará este domingo a los 32 grados

Las altas temperaturas continuarán en el cierre del fin semana. La alerta amarilla por calor extremo rige en ocho provincias. El miércoles, en el cierre del año, se espera la jornada más calurosa: habrá 38 grados de máxima.

La ola de calor se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hay alerta amarilla por temperaturas extremas. Este domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y las marcas térmicas rondarán entre los 23 y 32 grados, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El lunes, también con cielo parcialmente nublado, el termómetro comenzará a subir: 24ºC de mínima y 35ºC máxima. El martes se prevé otro aumento en los valores térmicos, dado que los registros oscilarán entre los 26 y 37 grados. Y el miércoles, en el cierre del año, será el día más caluroso de la semana, con una máxima de 38ºC.

Alerta por temperaturas extremas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por calor extremo en ocho provincias del país. Más allá del AMBA, el aviso rige en zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.

De acuerdo con el reporte climático, habrá picos de hasta 37 grados tanto en La Pampa, como en Mendoza. Aunque en San Luis el termómetro podría llegar a marcar un máximo de 35 grados durante la tarde, se esperan fuertes tormentas que incrementarían los niveles de humedad en gran parte del territorio.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormentas en Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

El mapa de alertas por calor extremo en el país para este domingo 28 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

