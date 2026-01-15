Apagón masivo en el AMBA: Edenor confirmó los motivos de la falla técnica

La demanda eléctrica en el Gran Buenos Aires cayó 32% en cuestión de minutos, de 10.262 a 6.951 MW, según informó la página oficial de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico.

“La falla en la subestación provocó el desenganche de cuatro líneas de 220 KW entre Morón-Rodríguez, operadas por Edenor, y se perdieron 3.311 MW de energía”, explicaron fuentes oficiales.

Alrededor de un millón de usuarios de Edenor y 200.000 de Edesur quedaron sin luz. Se calcula que, por cada medidor, hay cuatro personas afectadas.

cortedeluz5.jpg.jfif El apagón provocó inconvenientes en el tránsito en la Ciudad y el Conurbano.

Edenor había advertido en sus redes sociales sobre una alerta meteorológica para la tarde de este jueves. “El Servicio Meteorológico Nacional informa alerta amarilla por tormentas para las próximas horas en toda nuestra área de concesión. Se espera abundante caída de agua en cortos periodos e intensa actividad eléctrica”, escribió en X.

Después, en la misma red social, explicó que la falla eléctrica tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes y que, a los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado.

“La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente, luego de detectada la falla, se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraba con el servicio restablecido”, agregó.

Los usuarios de Edesur también se vieron afectados debido a que el sistema de distribución eléctrica está interconectado. “Esta tarde, lamentablemente, se produjo una falla en el sistema de alta tensión de otra distribuidora que, por arrastre, afectó clientes en la zona de Edesur. El servicio se normalizó por etapas y en coordinación con otros actores del sistema”, dijo, por su parte, la distribuidora que brinda el servicio en la zona sur del AMBA.

La página oficial del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) dejó de funcionar y no hubo información oficial sobre el apagón.