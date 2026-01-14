Desde este jueves, eliminan los aranceles para importar celulares

Esta medida entra vigencia a partir del Decreto 333/2025, que estipulaba la reducción progresiva del arancel, el primero fue al 9,5% y ahora se elimina por completo.

Equipos celulares.jfif El Gobierno eliminó los impuestos para importar celulares.

Desde el Estado estiman que esta eliminación de los aranceles les va a permitir a más sectores de la población acceder a los teléfonos celulares a un menor precio.

También destacan que, a partir de esta medida, se estimulará la competencia y se espera que haya una reducción del 30% del valor, de los dispositivos importados, para los consumidores. En cambio, para los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería menor, de entre un 10% y un 15%.

"Lo expuesto mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico", expresa el decreto.

En diálogo con LA NACION, Sergio Airoldi, CEO de Air Computers y vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), señaló que, a pesar de la eliminación de aranceles, Argentina seguirá con costos altos, al menos un 40% en comparación con Chile, Paraguay o Estados Unidos, y advirtió: “Toda baja de impuestos ayuda, pero con un 9,5% de impuestos internos y un 21% de IVA todavía se deja lugar a que entre el contrabando".

Desde el sector de comercio exterior sostienen que la rebaja de los productos importados no alcanza para que el precio final sea inferior al de los mismos equipos fabricados en la Argentina.