Chubut: Torres anunció que el incendio en Puerto Patriada fue contenido

A través de sus redes sociales, el Gobernador informó que el incendio en Puerto Patriada, que ya consumió más de 12 mil hectáreas, fue contenido en su totalidad: “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate”.

EL INCENDIO EN PUERTO PATRIADA ESTÁ 100% CONTENIDO



Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y… pic.twitter.com/zZCQczDmkw — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 15, 2026

Durante los días de lucha, trabajaron más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud.

A su vez, Torres expuso “el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego” y agradeció la ayuda de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.

En el escrito también hizo hincapié en la labor de los vecinos, muchos de los cuales resultaron afectados: “Reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.

Por último, anunció que, a partir de mañana, "comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas".

Se espera que durante la jornada de este jueves el personal continúe realizando tareas de observación y recorrida por la zona.

Hasta el momento no registró la reactivación de ninguno de los focos y continúa el alerta ante la extrema sequía en la zona.

Según un informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio afectó a más de 12 mil hectáreas de bosque nativo, forestaciones, arbustos y matorrales, además de provocar graves daños en viviendas e infraestructura.

En tanto, luego de que se declarara el Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego arrasó con más de la mitad de los campos y el área urbana, en el Parque Nacional Los Alerces continúan activos algunos focos de comportamiento extremo en la zona del arroyo Braese, aunque las lluvias ayudaron a reducir la intensidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán durante este jueves en las zonas afectadas, aunque con menor intensidad y acumulados más bajos. Aun así, el pronóstico representa un alivio para la región y renueva la expectativa de un escenario más favorable tras los prolongados incendios que castigaron al sur del país.