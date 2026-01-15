Chubut: Torres anunció que el incendio en Puerto Patriada fue contenido

A través de sus redes sociales, el Gobernador Ignacio Torres informó que el incendio en Puerto Patriada, que consumió más de 12 mil hectáreas, fue contenido en su totalidad.
El Gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres confirmó que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 100% gracias a la lluvia de las últimas horas y la extensa labor de brigadistas durante más de una semana.
“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas”, expuso.
A través de sus redes sociales, el Gobernador informó que el incendio en Puerto Patriada, que ya consumió más de 12 mil hectáreas, fue contenido en su totalidad: “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate”.
Durante los días de lucha, trabajaron más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud.
A su vez, Torres expuso “el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego” y agradeció la ayuda de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.
En el escrito también hizo hincapié en la labor de los vecinos, muchos de los cuales resultaron afectados: “Reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.
Por último, anunció que, a partir de mañana, “comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas”.__IP__
Se espera que durante la jornada de este jueves el personal continúe realizando tareas de observación y recorrida por la zona.
Hasta el momento no registró la reactivación de ninguno de los focos y continúa el alerta ante la extrema sequía en la zona.
Según un informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio afectó a más de 12 mil hectáreas de bosque nativo, forestaciones, arbustos y matorrales, además de provocar graves daños en viviendas e infraestructura.
En tanto, luego de que se declarara el Estado de Catástrofe en Epuyén, donde el fuego arrasó con más de la mitad de los campos y el área urbana, en el Parque Nacional Los Alerces continúan activos algunos focos de comportamiento extremo en la zona del arroyo Braese, aunque las lluvias ayudaron a reducir la intensidad.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones continuarán durante este jueves en las zonas afectadas, aunque con menor intensidad y acumulados más bajos. Aun así, el pronóstico representa un alivio para la región y renueva la expectativa de un escenario más favorable tras los prolongados incendios que castigaron al sur del país.
comentar