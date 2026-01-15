Córdoba: un chico está con el 60% del cuerpo quemado después de que le explotó el celular

El terrible episodio, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el 2 de enero pasado. Ese día, Benjamín, estudiante de quinto año de un colegio de San Vicente en Córdoba, conectó su celular a un toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. El teléfono explotó en ese instante y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

En diálogo con Cadena 3, la madre del joven, Eugenia, relató lo sucedido: "El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego“.

El joven debió atravesar las llamas para ingresar a la casa y pedir ayuda, tomando la decisión de cubrirse el rostro y contener la respiración para poder hacerlo. Durante el escape, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, lo que agravó el cuadro.

La internación del joven en el Instituto del Quemado de Córdoba se produjo el mismo día del accidente. Según fuentes médicas, el diagnóstico inicial determinó quemaduras en el 40% de la superficie corporal.

De todos modos, luego la primera intervención quirúrgica destinada a realizar una escarectomía y retirar piel muerta para prevenir infecciones, el equipo confirmó que el daño alcanzaba en total el 60% del cuerpo.

El adolescente se encuentra estable, bajo tratamiento en terapia intensiva y con curaciones quirúrgicas periódicas. Hay cautela respecto del pronóstico y la evolución, ya que la superficie afectada exige precauciones especiales en cada etapa del tratamiento.

Benjamín permanece consciente y muestra una evolución favorable en los órganos vitales, sin compromiso de vías respiratorias ni afectación renal o cardíaca.