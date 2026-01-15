Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos especiales para alentar a la Selección en el Mundial

Según informaron fuentes de la compañía, se programaron dos vuelos especiales a Kansas con motivo del partido que disputarán Argentina y Argelia el próximo 16 de junio. En este caso, habrá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro que llegará el mismo día del partido. A su vez, se prevén cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que la Selección Argentina jugará en esa ciudad frente a Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de junio. Para cada uno de esos compromisos se dispondrá de dos vuelos: uno con llegada el día anterior y otro el mismo día del encuentro.

La compañía aérea también sumará el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar a partir del 5 de junio y continuará activo una vez finalizada la competencia mundialista como una ruta regular. El servicio contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aeronaves Airbus A330, ampliando las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

Todos estos vuelos serán comercializados a través de la pagina oficial de Aerolineas Argentinas, como también mediante agencias de viajes. En paralelo, la programación regular entre Ezeiza y Miami se mantendrá con 18 frecuencias semanales, ofreciendo hasta tres vuelos diarios en horarios diurnos y nocturnos.

Desde la empresa estatal destacaron que la iniciativa busca acompañar a los hinchas argentinos y reforzar una estrategia comercial orientada a grandes eventos deportivos y culturales, ajustando la operación a la demanda específica de cada ocasión.