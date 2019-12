Bancos descontaron bonos a jubilados que tenían créditos

El viernes pasado hubo "largas colas" de jubilados y pensionados "de dos o tres cuadras al rayo del sol, con alta sensación térmica, para cobrar el bono que les correspondía pero muchos se volvieron con las manos vacías, se quedaron sin nada (del bono extraordinario), porque como tenían un crédito con ese banco, la entidad lo tomó como parte del pago del crédito", remarcó.

"Fue una desilusión muy grande para esos jubilados. Es triste porque nadie esperaba que el banco hiciera eso. El banco descuenta ese crédito que le prestó a los jubilados fuera del recibo de haberes, entonces la entidad se toma la libertad o el libertinaje de quitar el dinero del bono para pagar el crédito", señaló en declaraciones a este diario el abogado previsional y periodista especializado en adultos mayores.

Respecto a cuál es su opinión acerca de la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono extraordinario a las jubilaciones y pensiones de menores ingresos, González D'Alessandro respondió que "es positiva".

"Mi opinión es positiva. En realidad soy reacio a los bonos porque no solucionan el problema de fondo que el jubilado tiene con respecto a su poder adquisitivo, pero ante la nada, es un bono de hasta 5 mil pesos en diciembre y en enero", expresó. La medida, sostuvo el abogado, "permite a los jubilados que cobran la mínima y (quienes perciben) hasta 19 mil pesos, tener algo extra en diciembre y en enero".

"No solo para los jubilados de la mínima y hasta 19 mil pesos que le dieron un bono de 5 mil o una proporción hasta llegar a los 19.068 pesos, sino también le vino bien a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), a las Pensiones Universales para las Personas Mayores (PUAM), que son los más postergados, tienen un paliativo", agregó González D'Alessandro, quien conduce el programa radial Somos Mayoría los viernes a las 20 por AM 1300 La Salada.

"Hay que ser prudentes"

Acerca de la suspensión por 180 días de la aplicación del índice de movilidad jubilatoria, como se estableció en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sancionada recientemente, el abogado previsional destacó que "no significa que los jubilados no cobrarán" un aumento en los haberes "porque el Ejecutivo en marzo y en junio (lo establecerá) por decreto".

"El tema es qué va a pasar en marzo y en junio cuando el Ejecutivo dicte esos decretos, cuánto va a ser el monto, si es favorable o no, si van a tener un aumento acorde a lo que tendría que ser con el índice de movilidad anterior. Yo creo que no va a ser menor, va a estar ahí, tenemos que pensar que la movilidad es la misma", consideró. Por este motivo destacó que "hay que ser prudentes hasta marzo".

Créditos línea ANSES

También se refirió a otras medidas del Gobierno como "la baja de las tasas de interés de los créditos de la línea de ANSES y la suspensión por tres meses de las cuotas que los tomadores estaban teniendo".

"Se permite a 5,5 millones de personas entre jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Asignaciones Familiares que tienen créditos de la línea ANSES, obtener una reducción de 11 y 12 por ciento de la tasa de interés", señaló el especialista.

Asimismo indicó que "en enero, febrero y marzo, los tomadores de créditos de ANSES no van a pagar la cuota y recién el pago será debitado en el mes de abril de acuerdo a las nuevas tasas de interés".

Además señaló el anuncio "de los medicamentos gratuitos, un tema que se trabaja fuerte en el PAMI", entre otros.

En este marco, González D'Alessandro, opinó que "en la balanza hay noticias más positivas que negativas".