La fiscalía a cargo de la investigación todavía no pudo establecer el motivo que generó el vuelco del camión en el que iban 22 soldados. Sin embargo, indicaron que hay dos hipótesis que se acrecientan, aunque sin dar mayores detalles.

El trágico accidente ocurrió el 21 de septiembre cuando el camión Mercedes-Benz 1518 del Regimiento de Caballería de Montaña IV del Ejército Argentino volvía de una jornada de entrenamiento en la zona del lago Lolog.

Fue en una de las curvas más peligrosas de la Ruta provincial 62 donde se desencadenó el vuelco que provocó la muerte de cuatro soldados y la internación de otros 18 integrantes.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el soldado voluntario Oscar Morales (21), el cabo primero Cristian González (29), el cabo Martín Román (23) y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillán (19).

En las últimas horas se conoció la noticia de que dos de los cuatro soldados fallecidos en el accidente iniciarán acciones legales contra la fuerza armada y contarán con la representación letrada del mediático abogado Fernando Burlando.

"Finalmente el doctor Burlando nos autorizó a confirmar que él va a representar a la familia Morales y a la familia Román de Salta", dijo Andrés Gutiérrez, el tío de Oscar Morales, uno de los soldados que murieron en el grave accidente. "El fin de semana estuve hablando con él y también esta mañana (del lunes) y nos confirmó que nos va a representar", agregó.

SanMartin-Andes-vuelco.jpg El camión con 22 soldados del Ejército cayó en cercanías de San Martín de los Andes. Archivo.

Aunque Burlando se había negado en un comienzo a representar a las familias, e incluso los familiares de las víctimas lo habían acusado de no querer meterse con el Ejército, el letrado finalmente accedió a participar en el juicio donde los círculos cercanos de los soldados reclamarán por un reconocimiento por las pérdidas humanas.

De momento no se conoció el tipo de acciones que van a iniciar. "Tenemos una charla pendiente con el doctor vía Zoom, donde le vamos a dejar a él que nos indique qué tenemos que reclamar en base a lo que pedimos las familias", indicó Gutiérrez.

"De parte del Ejército nadie se ha comunicado nosotros, ni los jefes ni el jefe de mantenimiento de los vehículos, no tenemos ninguna información, a la familia Morales y la familia Canuillan nos tienen de lado, no nos dan ninguna información, no tuvieron el tupé de agarrar el teléfono y llamar para avisar del accidente, ¿qué podemos esperar del jefe del Ejército?", se lamentó el tío de la víctima, que en días previos organizó una marcha para reclamar por respuestas ante la responsabilidad de las fuerzas armadas.