"Luna negra": qué es y durante que días se podrá observar

El fenómeno no es algo novedoso en sí, su rareza se basa en que debido a que cada ciclo lunar dura un mes y cada estación del año posee tres meses, en teoría solo puede haber tres lunas nuevas, pero en el verano de 2025 habrá cuatro.

Esto tiene lugar debido a que el ciclo lunar no coincide perfectamente con nuestro calendario y de vez en cuando se cuela una cuarta, y a la tercera de esta secuencia se la denomina “luna negra”. Las lunas negras ocurren solo una vez cada 33 meses, la última vez que se dio este evento fue en mayo de 2023.

Mientras que a diferencia de una superluna o un eclipse lunar, este fenómeno no es visible, puesto que, durante la fase de luna nueva, el satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol, y en consecuencia su lado oscuro nos da la cara, haciéndola invisible.

A pesar de que este evento en sí no será posible de observar, la oscuridad del mismo otorgará una oportunidad ideal para apreciar otro evento astronómico.

Lluvia de meteoros

El sábado 23 de agosto es la última noche de la lluvia de meteoros más famosa de todo el año, las perseidas, y las condiciones lumínicas de la “luna negra” brindarán un escenario ideal para disfrutar de este evento.

También, los días posteriores a la “luna negra” será posible observar una de las vistas lunares más hermosas: la luna creciente más delegada, un delicado arco plateado que será visible en las tardes del 24 y 25 de agosto en el horizonte unos 30 minutos después del atardecer.