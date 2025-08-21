Revuelo en la Panamericana: choque, dos heridos y una caja "misteriosa"

El choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 14,90 del Acceso Norte, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Tras la colisión, uno de los vehículos se prendió fuego —tal como se observa en el video que acompaña esta nota— y dos personas resultaron heridas, siendo trasladadas a un centro de salud.

Además, las autoridades encontraron una caja en uno de los autos, rotulada con una etiqueta de material radioactivo. Personal especializado se encargó de manipular el paquete y retirarlo en condiciones seguras para determinar cuál era su contenido y qué procedimientos seguir a continuación.

El accidente provocó la interrupción del tránsito y, como consecuencia, un gran congestionamiento de varios kilómetros de la autopista en hora pico. La circulación completa del tránsito se restableció a las 10.

En el día de ayer una persona murió a causa de un choque entre un auto y un camión con acoplado.

El choque se produjo en el ramal Campana, a la altura de la Ruta Provincial número 25, cerca de la ciudad de Escobar.

El chofer del camión, un hombre de 68 años oriundo de San Francisco Solano, salió ileso. El impacto fue tan violento que el Corolla terminó girado en dirección contraria a la que circulaba.

Desde la concesionaria Autopistas del Sol informaron que en la colisión también se vio involucrado un tercer vehículo.

El siniestro generó importantes demoras durante las primeras horas de la mañana, ya que el carril lento permaneció obstruido mientras se realizaban las pericias correspondientes. Con el correr de las horas, el tránsito volvió a la normalidad.