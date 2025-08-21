Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito pese a que no es un banco

Con la ventaja de pagar impuestos como fintech -menores a los de un banco- la empresa de Marcos Galperín lanza una tarjeta Mastercard.
Con el privilegio de pagar menos impuestos que un banco por ser una fintech, Mercado Pago lanzó una tarjeta de crédito que habilitará de manera gradual, a partir de las próximas semanas, para los usuarios de la Argentina a través de la aplicación.
Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard que será gratuita y con beneficios entre los que se destacan 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre.
De este modo, Mercado Pago suma un producto en el mercado local que ya tiene en funcionamiento en Brasil y en México, mientras espera la aprobación de la licencia para convertirse de fintech a banco, que requiere la aprobación del Banco Central (BCRA).
En esta primera etapa, la tarjeta podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera.
Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, dijo que "en Argentina, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que se debe principalmente a la falta de historial crediticio y a los altos costos de mantenimiento".
Mercado Pago informó que la tarjeta será física y virtual, con respaldo de la red Mastercard, y podrá ser usada en cualquier comercio o en tiendas online, con el beneficio de 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR para compras superiores a 30 mil pesos.
"Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera", señaló Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.
