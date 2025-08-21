Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito pese a que no es un banco

Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard que será gratuita y con beneficios entre los que se destacan 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre.

De este modo, Mercado Pago suma un producto en el mercado local que ya tiene en funcionamiento en Brasil y en México, mientras espera la aprobación de la licencia para convertirse de fintech a banco, que requiere la aprobación del Banco Central (BCRA).

En esta primera etapa, la tarjeta podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera.

Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, dijo que "en Argentina, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que se debe principalmente a la falta de historial crediticio y a los altos costos de mantenimiento".

Mercado Pago informó que la tarjeta será física y virtual, con respaldo de la red Mastercard, y podrá ser usada en cualquier comercio o en tiendas online, con el beneficio de 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR para compras superiores a 30 mil pesos.

"Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera", señaló Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

