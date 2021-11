Cafiero le expresó a su par chileno que la Argentina trabajará con el Gobierno que resulte ganador

Según informaron fuentes oficiales, la comunicación se dio ayer por la tarde, luego de que se conocieran las declaraciones públicas del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien calificó a José Antonio Kast, al ganador de las elecciones presidenciales chilenas, como “antiargentino” y “xenófobo”.

En la tarde de ayer, la Cancillería chilena emitió un comunicado en el que cuestionó las declaraciones de Bielsa.

"El Gobierno de Chile rechaza las declaraciones del embajador Rafael Bielsa. Estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, sostuvo el comunicado.

image.png José Antonio Kast, al ganador de las elecciones presidenciales chilenas

Asimismo, indicó que el Gobierno de Chile "reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos".

Con la totalidad de los votos escrutados en Chile, el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast logró el 27,9 por ciento de los votos y el izquierdista Gabriel Boric el 25,8%, por lo que ambos postulantes disputarán el balotaje el próximo 19 de diciembre.

Ambos candidatos ya salieron a la caza de los votos de centro y del altísimo porcentaje de chilenos que no participaron de las elecciones presidenciales del domingo, en una carrera a La Moneda con final abierto.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy -en declaraciones a la prensa en Casa de Gobierno- que las declaraciones de Bielsa fueron a título "personal".

En ese sentido, confirmó la comunicación de Cafiero con su par chileno y resaltó: "Tenemos muchos temas en común más allá de que es nuestro vecino limítrofe principal por extensión".

"Seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con el próximo Gobierno. Esa es una conversación que el canciller Cafiero está llevando con su par chileno", reafirmó la portavoz, y agregó: "Chile está en un proceso electoral y el Gobierno no interviene en los procesos electorales de los países vecinos".

Más tarde, en declaraciones a la radio online FutuRöck, la portavoz añadió: "No llegó a ser un entredicho diplomático; hubo unas declaraciones del embajador Bielsa que hizo en carácter absolutamente personal, así lo hizo saber el Gobierno".

"El canciller tuvo una conversación con su par chileno y entendemos que no llegamos a tener un entredicho; no hubo ningún tipo de queja formal. La Argentina no se mete en los procesos electorales de ningún país, tal como dice la convención de Viena y, además, como es la tradición de la Argentina", agregó la funcionaria.