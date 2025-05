Caso Maradona: "Julieta Makintach usó el juicio como un set de filmación"

El abogado Fabián Améndola, representante de Dalma y Gianinna Maradona, fue contundente contra la jueza Julieta Makintach al referirse al escándalo que sacude el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que obligó a que se declarara su nulidad.

“La jueza mintió descaradamente. Usó el juicio como un set de filmación para protagonizar un documental. Fue una puesta en escena”, disparó el abogado que trabaja junto a Fernando Burlando.

Améndola acusó directamente a la magistrada quien fue apartada del caso luego de comprobarse que permitió -y participó- de la grabación de un documental en pleno proceso judicial, sin autorización formal y en abierta violación de los límites establecidos por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El hecho derivó en la nulidad del juicio, una medida drástica que obligará a recomenzar el proceso desde cero.

Un juicio nulo por un documental prohibido

La gravedad del episodio fue tal que las autoridades judiciales declararon la nulidad del juicio por la muerte de Maradona, que investigaba la responsabilidad de ocho profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

El escándalo estalló cuando se reveló que durante el desarrollo del juicio se filmaban escenas para un documental sobre la causa. Makintach negó en varias oportunidades cualquier participación directa, y aseguró que solo se trataba de una nota con una amiga. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari presentó pruebas contundentes: grabaciones completas, un guión y material que confirmaba la puesta en escena.

ssstwitter.com_1748712139317.mp4

“La jueza mintió descaradamente en su defensa; negó el documental tres veces, habló de una simple nota con una amiga y dijo que solo había tres imágenes. No sabía que el fiscal Ferrari tenía todo el material: el video, el guion, las pruebas”, afirmó Améndola en diálogo con radio Rivadavia.

Remarcó que Makintach desobedeció órdenes expresas del tribunal, abusó de su poder e incluso comprometió a policías que le respondían jerárquicamente.

Según Améndola, la jueza incluso dio órdenes por WhatsApp a su custodia para interferir con otra oficial que intentaba cumplir la normativa y detener la filmación. “La Corte solo había autorizado grabar la jornada inicial, los alegatos y la sentencia. Todo lo demás era interno. Ella violó esa norma”, explicó el letrado.

Críticas por vanidad y protagonismo

Consultado sobre los motivos detrás de la conducta de la jueza, Améndola no dudó: “Fue todo junto: vanidad, soberbia, impunidad y afán de protagonismo. Usó el juicio por la muerte de Maradona, una figura mundial, para proyectarse como si fuera una estrella de cine. Fue una puesta en escena, se filmó como si estuviera interpretando un rol”.

A pesar de la nulidad, Améndola indicó que el proceso judicial podrá continuar y llegar a la verdad, ya que las pruebas están incorporadas desde la instrucción y el juicio aún no había sido validado formalmente, lo que impide que se invoque la figura del non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

“La nulidad fue necesaria para evitar un escándalo mayor más adelante. Si esto se descubría después de un fallo, los condenados hubieran podido pedir su nulidad. Ahora se debe reconstruir el juicio con imparcialidad. Pero no tengan dudas: se va a llegar a las condenas”, afirmó el letrado.

El futuro de la jueza Makintach

La jueza Makintach fue apartada y actualmente se encuentra bajo una licencia compulsiva dispuesta por la Corte bonaerense, aunque continúa percibiendo su salario. En su contra ya pesan múltiples pedidos de jury de enjuiciamiento.

“No he escuchado un solo magistrado que no esté alarmado por esto. La Justicia no va a querer quedar atada a este papelón. Esto no puede terminar de otra manera que en su destitución”, afirmó el abogado.

Dalma y Gianinna, firmes en su pedido de justicia

Dalma y Gianinna Maradona, hijas del ídolo fallecido, siguen de cerca el avance del proceso y exigen que el juicio se retome con garantías de transparencia e imparcialidad. “Su mayor preocupación es que no haya más vicios ni maniobras que entorpezcan la búsqueda de verdad y justicia por la muerte de su padre”, concluyó Améndola