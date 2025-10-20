Cayó Amazon Web Services: Mercado Pago, ChatGPT y todos los servicios afectados

El impacto en Argentina fue inmediato y contundente, con una fuerte repercusión en las billeteras virtuales más utilizadas. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a millones de usuarios procesar pagos, realizar transferencias y recargar saldo.

Durante varias horas, las quejas se multiplicaron en redes sociales por la imposibilidad de pagar con código QR o utilizar los fondos para abonar el transporte público.

Uno por uno: todos los servicios afectados por el apagón

La falla en los servidores de Amazon provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a una lista interminable de plataformas. Estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:

Billeteras y Bancos

Mercado Pago / Mercado Libre

Ualá

NaranjaX

Personal Pay

Banco Galicia

Banco Provincia

Banco Nación

Santander

Supervielle

Western Union

VISA

Videojuegos

Fortnite

Roblox

League of Legends

Valorant

Clash Royale

Rocket League

Battlefield

Rainbow Six: Siege

Steam

Ubisoft Connect

EA

Streaming y Entretenimiento

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

Flow / Cablevisión

Apps y Servicios Varios

PedidosYa

Uber

Canva

ChatGPT

AFIP

Personal

Movistar

Claro

Telecentro / Fibertel

¿Por qué se cayó "medio Internet"?

Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en "alquilar" infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo. Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.

El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.