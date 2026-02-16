Núñez: cortes en las autopistas Illia y Cantilo por obras en el puente Labruna

720 (4) El mapa que indica dónde serán los cortes en la zona de Núñez.

Según el informe del Gobierno de la Ciudad el corte afectará también al Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro, desviando a los camiones hacia la Costanera. Para los automovilistas particulares, las únicas alternativas para subir hacia el Gran Buenos Aires serán las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. Además, quienes necesiten llegar al Aeroparque Metropolitano deberán hacerlo obligatoriamente por la avenida Sarmiento, ya que los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz también estarán bloqueados.

Esta obra, ejecutada por la empresa AUSA, busca transformar por completo la zona. El puente Labruna pasará de tener un solo carril por mano a contar con dos carriles por sentido, mejorando la conexión entre Udaondo, Lugones y Cantilo. El proyecto no solo contempla el asfalto: en el centro se sumará una pasarela peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda separada por un cordón, pensada para el enorme flujo de personas que circula entre el estadio de River, la Ciudad Universitaria, el CeNARD y el Parque de la Innovación.

Cabe recordar que, aunque el operativo principal termina el martes por la mañana, la salida de Lugones hacia Udaondo seguirá cerrada hasta fin de mes. Mientras duren los trabajos para completar esta estructura que conecta puntos clave como el Club Ciudad, la Universidad Di Tella y el Parque de la Memoria, los conductores deberán armarse de paciencia y utilizar los desvíos habilitados en General Paz o la calle La Pampa.