De "fui víctima" a los "jugadores involucrados": las 10 frases de Quique Felman tras su liberación

Aquí, las 10 frases destacadas del periodista de TyC Sports en una entrevista con el diario La Nación:

1. "Me contactó un exfutbolista, que trabajaba para un argentino de una familia vinculada a los casinos de nuestro país y Las Vegas. Y me dijo que esta persona llevaba a exjugadores de fútbol; allá vi a muchos jugadores y exjugadores, en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida y te dan un viático, y además un bonus por promocionar el casino. Te daba un crédito de US$300.000 en mi caso y te ganabas US$5000. Si el crédito era de US$500.000, ganabas US$10.000, por ejemplo".

2. "Ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’".

3. "Esta persona llevaba 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás, y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda; yo fui víctima, como los otros 399".

4. "¿Donde nace el quilombo? ‘Te hacemos sacar el crédito y nos hacemos cargo de la deuda en caso de que vos pierdas’, me dijeron. Perdí en la ruleta; iba ganando, pero fui inducido a perder. Una persona común y corriente ganando se retira; ‘vamos a llegar el millón y te doy otras regalías’, me decía; nunca llegamos y perdimos hasta que nos quedamos sin crédito. Esto fue en marzo de 2025".

Quique Felman El periodista dio su versión después de haber estado detenido en Estados Unidos.

5. "En abril iba a viajar a Estados Unidos y me avisa esta persona que no me suba al avión; que se peleó con el dueño del casino; el mensaje de todos fue ‘no se viaja más a Las Vegas’. Pregunté que hacíamos con la deuda y me dijeron que no viajara a EE.UU., que la deuda del casino prescribe a los seis años. Pero mucha gente empezó a viajar igual. Se armó un grupo de Whatsapp y todos decían que viajaban y que no pasaba nada".

6. "Mi hija no quería fiesta de 15; sino un viaje y arreglamos para hacer un viaje en un crucero. Uno hace todo por los hijos. Imaginate que si sabía que me iban a arrestar no me subía, no me iba a los Estados Unidos. La orden de arresto estaba el 1º de febrero".

7. "Hacemos migraciones, éramos ocho, yo, mi mujer, mi hija y cinco amigas de ella. Estuvieron una hora y media. Pasaron todos y yo me quedaba ahí. Viene un oficial y me dice ‘vamos a buscar su valija; vamos a abrirla en Migraciones’. Ahí me comunican que tengo una orden arresto por una deuda en un casino desde el 15 de enero. Ahí me desayuné de todo".

8. "Estuve 13 días detenido en Metro West, un centro de detención, un pabellón donde había 40 camas, que son dobles, marineras. Nos daban 3 comidas diarias, agua caliente y teníamos acceso a un teléfono público. Además nos daban una tablet para mirar películas".

9. "La causa esta cerrada. Hablé con mi abogado argentino; me habían citado a la corte el 17 de febrero. Hablando con un abogado, con otro, cerciorándome que sean buenos, llegué finalmente al día jueves a la noche. Mi hermana, a través de un contacto de una amiga recomienda a un abogado en Nueva York. Me dice que evaluó el caso y que puedo tener buenas noticias. Me dice que había hablado, y que el viernes nos presentábamos en la fiscalía para bajar el cargo, que sea más leve. Ese día me conmutan de US$300.000 a US$120.000 la deuda. A eso se le suman los US$15.000 de honorarios del abogado. Los deposité y quedé en libertad".

10. "Me arrepiento, pero cuando tenés referencias de gente importante, jugadores con los que conjugamos los mismos verbos y me dicen ‘te pago todo y te llevás US$5000′, qué me voy a imaginar que nos dejaban ahí tirados. Fuimos víctimas".