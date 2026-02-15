La Plata: atropelló a una joven, estuvo prófugo, fue a trabajar y luego se entregó

El detenido fue identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, un pintor de 41 años, de nacionalidad peruana. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el sábado por la mañana -pasadas las 8- el imputado acudió junto a dos obreros a una vivienda de Parque Sicardi para evaluar tareas de pintura.

El dato que generó mayor indignación surgió del testimonio de la empleadora. Según confiaron voceros del caso, la mujer declaró que el hombre solicitó un pago adelantado de un millón de pesos para iniciar los trabajos. El dinero fue entregado y cobrado en ese momento. Tras ello, Guerra Torres continuó prófugo durante varias horas más.

camioneta

Allanamientos en busca del sospechoso

La situación se prolongó por más de un día. Durante la madrugada del domingo, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron allanamientos en distintos domicilios vinculados al entorno del sospechoso, aunque sin resultados positivos. Sin embargo, el avance de la pesquisa permitió ubicar el vehículo señalado como protagonista del hecho.

meriva

Se trata de una Chevrolet Meriva azul, que fue encontrada estacionada y abandonada en la zona de 5 y 57, en pleno casco urbano platense. Fuentes policiales indicaron que el rodado presentaba daños visibles en su parte frontal, compatibles con un impacto reciente. El vehículo quedó inmediatamente secuestrado para la realización de peritajes.

Identificación del vehículo que atropelló a la joven

Los registros fílmicos resultaron determinantes. Cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo Municipal permitieron identificar la patente GXY 920, además de una mancha visible en el capot que facilitó la individualización de la camioneta. Las imágenes también ubican al rodado circulando días antes del siniestro en distintos puntos de la región.

Una de las secuencias lo registra el 9 de febrero a las 08.18 en 122 y 51, mientras que otro registro lo muestra minutos más tarde en Avenida 122 y 32. Ese material permitió a los investigadores reconstruir parte del recorrido habitual del vehículo y avanzar sobre la identidad de sus ocupantes.

eugenia-carril-2

El expediente quedó en manos del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N° 12 de La Plata, quien este lunes por la mañana indagará al detenido.

Los cargos que enfrenta el imputado son por “homicidio culposo agravado por la conducción de un automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte sin prestarle auxilio”, en los términos del artículo 84 bis del Código Penal.

En paralelo, trascendió que la camioneta se encontraba radicada en la provincia de Chubut y registraba infracciones reiteradas, dato que también será incorporado a la causa. Los investigadores analizan ahora la totalidad de las pruebas recolectadas para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Eugenia Carril continúan reclamando justicia. El caso volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la responsabilidad vial, las conductas de fuga y la obligación legal y moral de asistir a las víctimas tras un siniestro de tránsito. La ciudad de La Plata, otra vez, quedó atravesada por la tragedia.