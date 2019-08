"No pueden ponerle a una persona el número de un objeto, porque no lo somos", critica Moyano, en diálogo con POPULAR. Pero el reclamo de los motociclistas no se centra solamente en esta medida, sino en las consecuencias que trae aparejadas la iniciativa que partió desde gobierno bonaerense de Daniel Scioli en 2008 y un viaje a Colombia del funcionario kirchnerista.

ADEMÁS:

Al ver que en aquel país existía una reglamentación similar, y ante el crecimiento de los motochorros en Argentina, el mandatario impulsó el decreto 220 en 2014, a pocos meses del fin de su mandato.

"Esta ley no entró en vigencia, tiene un error técnico y ni siquiera lleva la firma de Vidal. La votaron de una manera en Diputados y de otra en el Senado", aclaró.

En Diputados se promovió el uso de la patente en el casco, pero sin necesidad de un chaleco a excepción del acompañante, quien debería ir con ambos más la numeración. En 2017 se adoptó lo mismo en la Ciudad - Ley N° 5.834- bajo el ala de la Secretaría de Transporte. Sin embargo, en el Senado se incluyó la modificación: los dos que ocupan una motocicleta deberán llevar la indentificación en los cascos y chalecos. No se volvió atrás.

Con el paso de los meses, la orden no entró en vigencia, pero los conductores empezaron a notar diferencias entre los municipios. Por ejemplo, afloran denuncias abiertas contra estaciones de servicio cuyos empleados no permiten la carga de combustible si no cumplen con la ley.

Gastón Quinteros, integrante del grupo "Las personas no se patentan", publicó el reclamo: "Axion y Shell tienen bajada de línea de sus empresas para pedir chaleco para ambas personas en moto para cargar nafta".

Pero no en todos los municipios es igual, de acuerdo a Moyano. "Vicente López y San Isidro son los únicos que lo exigen. En otros no pasa", señala.

Este medio se intentó comunicar con ambas intendencias, pero entre contestadores automáticos, llamadas en espera y pedidos de mail con varios detalles insólitos fue en vano.

Otra parte del reclamo que se llevará al Obelisco tiene su lazo con el casco y la identificación numérica. Al exigirse uno homologado no está permitido pegarle ningún autoadhesivo, con lo cual la ley ingresa en otro mar de dudas y en el argumento de las aseguradoras para no cubrir en caso de accidente.

Con estos disparadores y argumentos, decenas de motoqueros se concentrarán este miércoles por la tarde reclamando una marcha atrás del Gobierno. Un tema que, sin duda, abre el debate.