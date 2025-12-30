Milei excluirá a Villarruel del aumento salarial de los funcionarios

Milei resolvió actualizar los haberes de sus funcionarios, pero congelará su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”.

La decisión la tomó el propio libertario con la idea de autoexcluirse, junto a su compañera de fórmula, del incremento salarial para la planta que lo acompaña. El decreto se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero.

En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”.

El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.

De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que la vicepresidenta, que en más de una oportunidad cuestionó la suma que percibe, no notará el impacto del aumento.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", fue el mensaje que supo publicar en su cuenta de Instagram a principios de 2025 la titular del Senado, en tensión con Casa Rosada. En aquella oportunidad, la funcionaria expuso que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.

Cabe destacar que la relación entre Milei y Villarruel está rota desde hace meses. Ya no diálogo entre la fórmula y con la salida de Guillermo Francos, que oficiaba de mediadora, es la flamante senadora Patricia Bullrich la que intenta tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.