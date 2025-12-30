Una máquina de cerrar refuerzos: el equipo que más fichajes lleva en este mercado

La primera incorporación se dio en el arco, con el arribo de Lautaro Maldonado. El guardameta, de 24 años, llegó procedente de Midland luego de una campaña destacada, en la que fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la Primera Nacional, con 25 vallas invictas en 40 encuentros disputados.

Por el contrario, el fichaje más reciente es el de Jonathan Galván, zaguero de 33 años, que arriba tras su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y hasta hace poco defendía la camiseta de Huracán y Racing. A su vez, incorporó a Iván Erquiaga, lateral izquierdo que llega con el pase en su poder desde el Riga FC de Letonia: firmó contrato por dos temporadas.

image

Jhonatan Galván, nuevo hombre importante para la defensa.

Por otro lado, para reforzar el mediocampo, la Gloria acordó la llegada de Franco Moyano. El volante, de 28 años, procede del Puebla de México y registra además un breve paso por Talleres. Su incorporación se concretó a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

Gustavo Abregú, que aún no fue presentado oficialmente, arribará en condición de libre desde San Martín de Tucumán y solo falta que el club lo anuncie formalmente como nuevo refuerzo. Por último, están las llegadas de Diego Sosa (lateral izquierdo de 28 años procedente de Tigre) y Franco Jara (delantero de 37 años que llegó desde Belgrano).

image

Franco Jara, un 9 de mucha experiencia para la Gloria.