Encuentran un contrato entre la AFA y la empresa vinculada a Javier Faroni

El hallazgo tuvo lugar durante los procedimientos realizados en la sede de la entidad en la calle Viamonte al 1300, en pleno Centro Porteño. Según fuentes de la investigación se trata de un documento que data de de mayo de 2021.

En este contexto, el juzgado a cargo de la investigación le pidió información a cuatro bancos de los Estados Unidos sobre todas las transacciones entre esta empresa y las cuatro offshores involucradas en la investigación.

Los investigadores también encontraron como parte de esos movimientos financieros la recaudación de US$78 millones aportadas por la empresa de indumentaria deportiva alemana que sponsorea la camiseta argentina.

Según fuentes periodísticas, esta información requiere de un trámite que se cursa a través de un tratado de colaboración mutua.

Migraciones impidió a Faroni viajar a Uruguay

El empresario Javier Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta mañana, intentó abandonar ayer el país con destino a Uruguay pero se vio frustrado por la intervención de personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el Juez Luis Armella.

Faroni, con vínculos estrechos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es uno de los involucrados en la investigación que lleva adelante la Justicia, por presuntas maniobras de lavado de activos por cifras millonarias en la entidad rectora del fútbol argentino.

Faroni fue impedido de abordar un vuelo anoche en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por personal de la Dirección de Migraciones, pero no quedo detenido por no haber hasta el momento una orden en ese sentido por parte de la Justicia.

Fuentes de la estación aérea revelaron que el empresario teatral y ex diputado provincial bonaerense tenía en su poder los pasaportes de sus familiares más cercanos, y una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular tras ser notificado de la restricción en su contra.

El juez Armella emitió órdenes de allanamiento sobre el domicilio de Faroni en el barrio “El Yacht” de Nordelta y sobre las sedes que la AFA posee en la calle Viamonte de esta Capital y en el predio de Ezeiza.

La decisión del magistrado se produjo en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco.