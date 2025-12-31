Cortes de luz en el AMBA: casi 1 millón de usuarios se quedaron sin servicio durante una madrugada de calor extremo

Varias horas después, Edesur emitió un comunicado para explicar el origen del apagón. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, informaron.

Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.



Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.



El suministro será restablecido en etapas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la empresa aseguró que los equipos técnicos ya estaban trabajando en la zona y, aunque no precisaron un horario para la normalización total, señalaron que “el suministro será restablecido en etapas”.

A las 4 de la mañana, el servicio recién volvía para el 50% de la población afectada. Mientras que cerca de las 4:30, la distribuidora informó que “más del 96% de los clientes afectados” había recuperado el servicio, aunque todavía continuaban los trabajos para restablecer la totalidad del suministro. “Edesur agradece al personal que trabajó toda la madrugada para restituir el suministro en tiempo récord y pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas”, finalizó el comunicado a través de X.

Edesur informa que a las 4.26 am el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro. pic.twitter.com/vTA8lOvfby — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

En las horas siguientes, las cifras comenzaron a reordenarse. Mientras el reporte oficial todavía mostraba 952.036 usuarios afectados, dato que incluía distintos niveles de interrupciones y tiempos de actualización, el registro se fue corrigiendo con el correr de la madrugada. Hacia las 5 de la mañana, el total de hogares sin suministro quedó finalmente en 35.784, y la empresa anticipó que en la mayoría de las zonas el servicio terminaría de normalizarse antes de las 10.

Actualmente, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hay 19.563 usuarios sin suministro eléctrico, por lo que la gran mayoría ya recuperó total o parcialmente el servicio.