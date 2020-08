La ley, que fue aprobada por la Legislatura porteña y beneficiará a más de 10 mil locales comerciales, dispone que el beneficio alcance a los servicios de restaurantes y cantinas con o sin espectáculo; locales de comidas rápidas y de venta de comidas y bebidas al paso.

También abarca a los locales de venta de bebidas en bares, venta de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador y de helados.

ADEMÁS:

Se podrá financiar el saldo de septiembre en 12 meses

Mientras que los locales gastronómicos, que se reconvirtieron en casas de pastas o carnicerías para enfrentar la crisis, no serán alcanzados por la eximición y tendrán que pagar el impuesto en función de sus ingresos por esa otra actividad.

Según la norma, los locales gastronómicos deberán seguir presentando las declaraciones juradas, aunque no tengan que pagar el impuesto.

Aprueban leyes de exenciones impositivas para sectores gastronómicos y de construcción.



De esta manera, bares y restaurantes no pagarán impuesto a los ingresos brutos los próximos seis meses.

EL PROYECTO

El proyecto aprobado fue presentado por el legislador Marcelo Guouman (UCR-Evolución) por entender que el sector gastronómico es "uno de los pilares de la actividad económica de la Ciudad" y que la exención del impuesto por seis meses es necesaria por la grave crisis que atraviesa en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

El sector gastronómico, que genera 150 mil empleos, atraviesa una seria crisis y solo cumplen su actividad a través de delivery o la modalidad ´take away´, que generó una merma del 80% en las ventas.

El Gobierno porteño se encuentra analizando permitir poner mesas y sillas en la vereda, en medio de un nuevo pico de casos de coronavirus.

El "take away plus", o la apertura de restaurantes sin mozos ni servicio, pero con mesas en las veredas, es uno de los pocos ítems pendientes de la etapa 2 de la cuarentena en la Ciudad debido al aumento del número de contagios.