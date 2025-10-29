Acusan a la empresa de gaseosas Manaos de una evasión fiscal millonaria

Canido, titular de la firma Refres Now, había protagonizado en julio una importante operación al comprar las marcas Cunnington y Neuss a la compañía Productos de Agua (Proea) por US$ 74 millones, con el objetivo de expandir su negocio de bebidas sin alcohol. Incluso, estaría interesado en adquirir Pureza de las Sierras, marca de aguas saborizadas.

Sin embargo, ARCA acusa a Canido y a su hermano Norberto Canido —director titular de la empresa— de evasión agravada de Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones correspondientes a los ejercicios 2018 y 2020, cifra que se eleva a más de $1.000 millones al incluir el período 2017. Según el expediente, "la maniobra consistió en omitir declarar rentas y ventas gravadas con declaraciones juradas engañosas, bajo la apariencia de un préstamo de su accionista mayoritario".

El organismo sostuvo que Refres Now "no pudo acreditar el origen del préstamo" y que se habría configurado un incremento patrimonial no justificado. También apuntó a la simulación de un pasivo, ya que no existiría evidencia de movimientos de dinero reales. "La empresa recurrió a maniobras evasivas para evitar la justa imposición", remarcó ARCA en su presentación judicial.

Además, la denuncia incluye un segundo frente: la emisión de tickets de venta presuntamente falsos a 80 distribuidores mayoristas, de los cuales 39 figuran en la base de contribuyentes 'no confiables' del organismo entre 2021 y 2022. Las operaciones bajo sospecha superarían los $10.763 millones, sin trazabilidad del dinero.

ARCA alertó que muchos de esos distribuidores no contaban con estructura, empleados ni activos suficientes, y que varios fueron dados de alta y baja en lapsos de apenas dos meses, lo que hizo sospechar un mecanismo deliberado para ocultar el verdadero destino de las ventas.

"Frente a la situación de que da de baja y alta a distribuidores en cortos períodos de tiempo, como mucho dos meses, es válido plantearse cómo logra que sus productos estén en todo el país", advierte el documento presentado por el organismo.

Mientras tanto, Canido —quien ha declarado en varias ocasiones su intención de "competir de igual a igual con Coca-Cola"— enfrenta una de las causas más complejas de su carrera empresarial, en un contexto en el que Refres Now busca consolidar su liderazgo en el mercado nacional de bebidas sin alcohol, con más de 17.000 puntos de venta en todo el país.