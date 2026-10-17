Clima en el AMBA: baja la temperatura y entra aire frío este sábado 17 de octubre

Para el domingo 18 de octubre, cuando se celebrará el Día de la Madre en Argentina, se espera que el tiempo continúe fresco en Buenos Aires, con una mínima estimada de 9°C y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se anticipan lluvias significativas. Hacia el comienzo de la próxima semana, las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente.

Cómo estará el clima en el resto del país

El panorama meteorológico para este sábado presentará condiciones variables según la región. Los mapas del pronóstico muestran nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas en sectores del norte y el centro del país, mientras que en otras provincias predominarán los intervalos de sol y nubes.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino se esperan temperaturas relativamente templadas, con máximas que en algunas zonas podrían alcanzar los 22°C. Sin embargo, también se observan áreas con mayor inestabilidad, nubosidad abundante y posibles precipitaciones.

En la región central, las marcas térmicas serán más moderadas, con máximas cercanas a los 16°C y 19°C en distintos puntos. En sectores de Cuyo y la Patagonia, el tiempo estará más fresco, con registros que rondarán los 12°C a 19°C, según la localidad.

En el extremo sur del país, las temperaturas continuarán bajas, con mínimas que podrían ubicarse entre los 4°C y los 6°C. En Tierra del Fuego y las zonas cercanas se prevé un ambiente frío, con nubosidad variable.