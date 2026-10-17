Clima en el AMBA: baja la temperatura y entra aire frío este sábado 17 de octubre

El viento del sur hará descender las temperaturas en CABA y el conurbano, con una máxima de 15°C y sin lluvias previstas. En el resto del país habrá nubosidad, lluvias y tormentas en distintas regiones.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado este sábado 17 de octubre por el ingreso de aire frío desde el sur, que derivará en un descenso de las temperaturas y provocará una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura en CABA oscilará entre los 7°C y los 15°C. Durante la mañana predominará la nubosidad, mientras que por la tarde se mantendrán las condiciones frescas, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el termómetro rondará los 12°C y continuará el cielo mayormente nublado. No se esperan lluvias durante el inicio del fin de semana y la visibilidad será buena.
En el conurbano bonaerense, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 6°C y los 7°C, por lo que el comienzo del día será aún más frío en algunas localidades. El viento del sector sur reforzará la sensación térmica baja, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.
Para el domingo 18 de octubre, cuando se celebrará el Día de la Madre en Argentina, se espera que el tiempo continúe fresco en Buenos Aires, con una mínima estimada de 9°C y una máxima de 16°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y no se anticipan lluvias significativas. Hacia el comienzo de la próxima semana, las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente.
El panorama meteorológico para este sábado presentará condiciones variables según la región. Los mapas del pronóstico muestran nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas en sectores del norte y el centro del país, mientras que en otras provincias predominarán los intervalos de sol y nubes.
En el norte argentino se esperan temperaturas relativamente templadas, con máximas que en algunas zonas podrían alcanzar los 22°C. Sin embargo, también se observan áreas con mayor inestabilidad, nubosidad abundante y posibles precipitaciones.
En la región central, las marcas térmicas serán más moderadas, con máximas cercanas a los 16°C y 19°C en distintos puntos. En sectores de Cuyo y la Patagonia, el tiempo estará más fresco, con registros que rondarán los 12°C a 19°C, según la localidad.
En el extremo sur del país, las temperaturas continuarán bajas, con mínimas que podrían ubicarse entre los 4°C y los 6°C. En Tierra del Fuego y las zonas cercanas se prevé un ambiente frío, con nubosidad variable.